محامية مصطفى فهمي: طليقته بتختلق المشاكل ومش عايزة غير التشهير بيه وكانت عارفة أنها هتطلق

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت سناء لحظي، محامية الفنان مصطفى فهمي، تفاصيل الأزمة الواقعة بين موكلها وطليقته، فذكرت أن فهمي، تزوج من فاتن موسى عام 2017، ووقعت خلال هذه الفترة خلافات كثيرة بينهما، موضحة أن فهمي قرر طلاقها لكنها رفضت وظلت تثور وتصيح، وفي الفترة الأخيرة كان مصطفى فهمي قد انتوى السفر مع زوجته إلى لبنان، لحضور خطبة شقيقة الأخيرة، وفي قبل السفر حدثت مشكلة كبيرة للغاية بينهما، في حضور شقيقها، وأصبح الطلاق حتميا لإنهاء الأزمة، وذلك ما رأه شقيقها أيضا، وطلب منها إجراء أوراق الطلاق لكنها لم توافق.

أزمات كبيرة وراء طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى

وأضافت «لحظي»، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج “الحكاية” مع عمرو أديب، أن وكيلها ألغى سفره، متابعة: «قالت مش هطلق، وأخذ فهمي، كل إجراءات الطلاق بكل هدوء، وطلب مني إبلاغها بالطلاق، وهي عاوزه مستحقات إيه وهو تحت أمرها، قالي اسأليها عن طلباتها الشرعية والقانونية، بس هي عارفة قبل ما تمشي إنها هتطلق، بس هي قالت إنها لم تبلغ بالطلاق وأنها عرفت بذلك من خلال السوشيال ميديا وده كذب».

وأكدت: «طلبت منها أن تأتي للمكتب أو ترسل موكلها للحصول على حقوقها القانونية والشرعية بس هي قومت الدنيا ومقعدتهاش، قالت أعمل تشهير له ولأسرته، وزي ما حضرتك شوفت من ساعة الطلاق حتى الآن هو ملتزم الصمت، وقالت هي حاجات كاذبة وخادعة، بلغناها من قبل السفارة بشكل رسمي بالطلاق بإنذارين، وبرضوا بتقول أنها عرفت من السوشيال ميديا.. كل ده كذب».

طليقة مصطفى فهمي تقتحم المنزل

وواصلت محامية الفنان مصطفى فهمي: «رجعت من لبنان وقعدت في مصر 11 يوما، منعرفش عنها أي حاجة، وأخذت مجموعة من الرجال وسيدتين، في الوقت اللي الفنان مصطفى فهمي كان عنده فيه تصوير بره القاهرة، واقتحت مسكن عائلة مصطفى فهمي اللي اتجوزوا فيه بالدقي، وهو حط لها كل ملابسها وكل حاجتها في شنط وبلغناها رسمي أنها تستلمهم في أي وقت».

واستطردت: «هي عارفة أن حاجتها مش موجودة، وهو غير الأقفال، وعرضنا عليها تاخد حاجتها وده كان بشكل قانوني، قولنالها الحاجة موجودة تعالي استلميها في الوقت اللي يريحك، هي جات بمجموعة من الرجال اللي احنا مش عارفينهم مين وسيدتين وأخذت مفتاح العربية من الحارس وأدته لواحد من اللي معاها».

وتابعت: «الراجل أخذ العربية ومشي، وطلعت على الشقة ومعاها واحد، وكان معاها واحد متخصص في كسر الأقفال، البواب مقدرش يتصدى لكل ده، اتصل بالفنان مصطفى فهمي، كلمنا في المكتب قالنا نبلغ النجدة، جات النجدة وشافت الوضع، هي دخلت المكان وقفلت على نفسها، فيه بلاغ مقدم من النيابة العامة في الدقي وقيد التحقيقات حتى الآن، إحنا منتظرين القرار وهما ليهم كل الحق في أنهم يفرغوا الكاميرات وياخدوا أراء الشهود».

وقالت لحظي: «كل اللي حصل ده من طرف واحد، مصطفى فهمي ملتزم الصمت حتى الآن، وهي بتحطه تحت كل الضغوط دي، وتحت كل الادعاءات الكاذبة دي، وهو مطلعش قال أي حاجة، غير إن الطلاق تم باحترام وأن كل حقوقها محفوظة وبلغينا عاوزه تستلميها إزاي وإمتي».

مصطفى فهمي ملتزم الصمت.. وطليقته تشهر به

وواصلت: «مقولناش أي حاجة عليها، وملتزمين بالقانون، مصطفى فهمي مظهرش ولا قال ولا كلمة عليها حتى الآن، احترامًا لأسرار بيته واحترامًا للأصول واحترامًا للقانون، هو مش عاوز يطلع أسرار بيته ومش عاوز يقول المشاكل إيه، هل ده أمر مُجرم؟، هي اللي بتختلق المشاكل وتفتتحها، الناس كلها شايفه وعارفة، هي كانت خير من قدم نفسها للناس، هي بنفسها قدمت شخصيتها وطريقة تفكيرها، لكن مصطفى فهمي بيعمل حساب لكل كلمة وبيعمل حساب للقانون وبيعمل حساب للأصول، الطرف الآخر على النقيض تمامًا، يمكن شوفنا تصريحاتها على السوشيال ميديا والفيديوهات وادعاءات كاذبة منها، هو مش بيرضى يعلق، لأنه ملتزم بالقانون والأصول».

طليقة الفنان مصطفى فهمي اتهمته بسرقة ملابسها

وعن مطالب طليقه الفنان مصطفى فهمي، قالت: «هي مطلبتش غير التشهير بالفنان، اللي عملته كله مخالف للقانون، الحاضنة أو المطلقة، القانون بيقولها فيه طريقة لعودتها للشقة، من خلال التمكين بقرار من النيابة العامة، وبتروح بقوة من القسم، إنما هي راحت بناس منعرفهاش، هي راحت لها وثيقة الطلاق، وأخطرت رسميا بالطلاق، وثيقة الطلاق تم إعلامها رسميا بها من خلال السفارة لأنها كانت في لبنان، ورجعت قالت موصلتناش، أعلمناها تاني في مصر، وهي برضوا تنفي بكل هذا، استلمت الإعلام الرسمي بنفسها أن كل مستحقاتها موجودة، وفي الآخر طلعت قالت مصطفى فهمي سرق ملابسي، هل هذا الكلام يليق؟».

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