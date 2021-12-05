أسرار النجوم: أجمل فنانة في مصر زوجها طردها بدون ملابسها وواقعة طلاقهما كانت الأغرب في العالم .. تفاصيل مثيرة

الرياض - محمد الاطلسي - لاشك وكما يدرك البعض أن عدد كبير من المشاهير من نجوم الفن شاركوا في أدوار وهم أطفال وكانت هذه الأدوار سببا فى شهرتهم الكبيرة، وكانت الفنانة علياء عساف والتى اشتهرت بدور أم الشحات فى فيلم بلية ودماغه العالية مع الفنان محمد هنيدى وهى طفلة صغيرة.

وعادت علياء عساف للتمثيل واشتركت فى أعمال فنية كثيرة، ولكن يبقى دور أم الشحات فى فى فيلم بلية ودماغه العالية هو أشهر أعمالها، وكان فى حياتها أسرار وحكايات كثيرة منها صدمة الجمهور بجمالها فى عمر ال 31 سنة وزواجها من رجل أعمال وكارثة اكتشفتها بعد طلاقها ونجاتها من الموت بأعجوبة وفى هذا التقرير نستعرض كل أسرارها والمواقف المؤثرة فى حياتها.

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لم يكن كثير من الجمهور يعرف بعودة الفنانة علياء عساف للتمثيل وكل ما يعرفه عنها أنها أم الشحات فى بلية ودماغه العالية، ولكنها صدمت الجمهور بشكلها الذى تغير كثيرا وجمالها الطاغى من خلال ظهورها على الانستجرام وحكت للجمهور أنها كانت تتعلم العزف على آلة الكمان وحكت عن أسباب اختفائها وما حدث لها خلال مشوار حياتها.

تزوجت الفنانة علياء عساف مرة واحدة فى حياتها سنة 2015 من رجل أعمال يدعى محمد عماد وبالرغم من أن حفل زفافها كان أسطوريا بمعنى الكلمة وقضت شهر العسل فى جزر المالديف الا أنه بعد مرور 8 شهور فقط بدأت المشاكل بينهما وكانت بسبب أنها ترغب فى العمل للتمثيل مرة أخرى ومع إصرار زوجها على الرفض طلبت منه الطلاق فطلقها زوجها وطردها من المنزل بدون شنطة هدومها.

مفاجأة صادمة بعد الطلاق

بعد طلاق الفنانة علياء عساف ذهبت لاستخراج وثيقة الطلاق الخاصة بها لتجد صدمة شديدة لها فى واقعة أغرب من الخيال حيث اكتشفت أن السجلات الرسمية تخلو من وجود أى وثيقة تؤكد طلاقها مما يعنى أنها مطلقة مع وقف التنفيذ ولا تزال فى عصمة زوجها وأغرب من كل ذلك أن المأذون الشرعى الذى قام بتحرير وثيقة طلاقها تم القبض عليه بتهمة تزوير فى الوثائق الرسمية.

وأثارت الفنانة علياء عساف جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد أن حكت عن هذه الواقعة وقام محاميها بالذهاب لمحكمة الأسرة وطلب توثيق طلاقها حيث أن دفتر المأذون قد تم تحريزه أثناء القبض على المأذون.

إصابتها بمرض نفسى ونجاتها من الموت بأعجوبة

نتيجة لسوء معاملة زوج الفنانة علياء عساف لها أصيبت بمرض نفسى حيث كان يقوم بحبسها فى المنزل وعدم الخروج منه لدرجة أنه منعها من زيارة والدتها المصابة بمرض السرطان مما سبب لها اكتئاب شديد وكان يغمى عليها أكثر من مرة، وأنقذت العناية الالهية الفنانة علياء عساف من الموت المحقق بعد أن نشب حريق نتيجة ماس كهربائى فى عدد من الأجهزة الكهربائية بمنزلها أثناء نومها ولم ينقذها من الموت سوى عودة والدتها للمنزل.