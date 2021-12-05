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أسرار النجوم: أسرار لاتعرفها عن الفنان حمدي الوزير .. تم تسريحه من الجيش بخطة ذكية من السادات ولديه ابنة جمالها يفوق الوصف ( اتفرج الصور )

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الرياض - محمد الاطلسي - الفنان المصري حمدي الوزير من مواليد بورسعيد في عام 1955 و حصل على بكالوريوس في الهندسة من جامعة قنا ، و قد تطوع في الجيش رغم حصوله على الإعفاء من الخدمة العسكرية و كان تحت قيادة العميد " أحمد حمدي " أحد شهداء حرب الاستنزاف و ذلك ما جعله يهتم بالسياسة والوطنية دائماً لدرجة أنه قام لترشيح نفسه في الإنتخابات البرلمانية .

يعد الفنان القدير " حمدي الوزير " هو أحد أعمدة الوسط الفني ، كما يعد دوره في فيلم " قبضة الهلالي " هو أشهر أفلامه على الإطلاق خاصة أن الجمهور ما زال يتذكر ملامح وجهه في السخرية من التحرش و ذلك بسبب قيامه بتجسيد شخصية المغتصب ، لكنه رغم تلك النظرة الشهيرة إلا أن تلك النظرة في الأصل لم تكن للضحية " ليلى علوي " إنما كانت في طابور عرض المتهمين أمام الفنان " يوسف منصور " .

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الجدير بالذكر أن فيلم " المغتصبون " هو سبب في النقلة الفنية لهذا الفنان القدير وهو الأقرب إلى قلبه ، ويعد هذا الفيلم من الأفلام التي شغلت الرأي العام حينها و تسبب في تغيير قوانين عقوبة المتحرش والتي وصلت بعد ذلك إلى حد الإعدام بسبب تسليطه الضوء على أهم مشكلة اجتماعية يواجهها المجتمع .

وقد أوضح " الوزير " مسبقاً أنه كان أصغر مجند بالقوات المسلحة و التحق بسلاح المهندسين العسكريين و أنه تم استغلاله كأحد الجنود الذين تم تسريحهم حتى يوهم " السادات " العدو أنه لا ينوي خوض الحروب لكنه عاد مجدداً إلى الوحدة وتلك الخدعة أطلق عليها إسم " كوموفلاش " .

أما عن البداية الفنية للفنان الشهير " حمدي الوزير " فقد كانت أول مشاركة له على المسرح في عمر 9 سنوات حين قام ببطولة مسرحية " القضية " التي تم عرضها في النادي المصري في بورسعيد ، بينما اتجه إلى عالم الفن من خلال المخرج الراحل " يوسف شاهين " في فيلم " إسكندرية ليه " وبعدها توالت عليه العديد من الأعمال الفنية في أواخر السبعينات ومن أشهر أفلامه فيلم " المغتصبون " و " قبضة الهلالي " ، بينما كان مسلسل " رأفت الهجان " هو أشهر مسلسل له حين قام بتجسيد شخصية ضابط المخابرات .

وكثير منا لا يعلم شئ عن حياته الأسرية ، إلا أنه ظهر مؤخراً في لقاء نادر مع ابنته الكاتبة " مي الوزير " في برنامج " واحد من الناس " مع الإعلامي الشهير " عمرو الليثي " و تفاجئ الجمهور حينها بجمال ابنته التي تشبهه كثيراً ، كما اتضح أنه من عائلة فنية كبيرة بها العديد من الممثلين و المخرجين بالإضافة إلى ابنته الكاتبة الناجحة .

المصادر - مواقع اخبارية مصرية 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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