أسرار النجوم: أسرار لاتعرفها عن الفنان حمدي الوزير .. تم تسريحه من الجيش بخطة ذكية من السادات ولديه ابنة جمالها يفوق الوصف ( اتفرج الصور )

الرياض - محمد الاطلسي - الفنان المصري حمدي الوزير من مواليد بورسعيد في عام 1955 و حصل على بكالوريوس في الهندسة من جامعة قنا ، و قد تطوع في الجيش رغم حصوله على الإعفاء من الخدمة العسكرية و كان تحت قيادة العميد " أحمد حمدي " أحد شهداء حرب الاستنزاف و ذلك ما جعله يهتم بالسياسة والوطنية دائماً لدرجة أنه قام لترشيح نفسه في الإنتخابات البرلمانية .

يعد الفنان القدير " حمدي الوزير " هو أحد أعمدة الوسط الفني ، كما يعد دوره في فيلم " قبضة الهلالي " هو أشهر أفلامه على الإطلاق خاصة أن الجمهور ما زال يتذكر ملامح وجهه في السخرية من التحرش و ذلك بسبب قيامه بتجسيد شخصية المغتصب ، لكنه رغم تلك النظرة الشهيرة إلا أن تلك النظرة في الأصل لم تكن للضحية " ليلى علوي " إنما كانت في طابور عرض المتهمين أمام الفنان " يوسف منصور " .

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الجدير بالذكر أن فيلم " المغتصبون " هو سبب في النقلة الفنية لهذا الفنان القدير وهو الأقرب إلى قلبه ، ويعد هذا الفيلم من الأفلام التي شغلت الرأي العام حينها و تسبب في تغيير قوانين عقوبة المتحرش والتي وصلت بعد ذلك إلى حد الإعدام بسبب تسليطه الضوء على أهم مشكلة اجتماعية يواجهها المجتمع .

وقد أوضح " الوزير " مسبقاً أنه كان أصغر مجند بالقوات المسلحة و التحق بسلاح المهندسين العسكريين و أنه تم استغلاله كأحد الجنود الذين تم تسريحهم حتى يوهم " السادات " العدو أنه لا ينوي خوض الحروب لكنه عاد مجدداً إلى الوحدة وتلك الخدعة أطلق عليها إسم " كوموفلاش " .

أما عن البداية الفنية للفنان الشهير " حمدي الوزير " فقد كانت أول مشاركة له على المسرح في عمر 9 سنوات حين قام ببطولة مسرحية " القضية " التي تم عرضها في النادي المصري في بورسعيد ، بينما اتجه إلى عالم الفن من خلال المخرج الراحل " يوسف شاهين " في فيلم " إسكندرية ليه " وبعدها توالت عليه العديد من الأعمال الفنية في أواخر السبعينات ومن أشهر أفلامه فيلم " المغتصبون " و " قبضة الهلالي " ، بينما كان مسلسل " رأفت الهجان " هو أشهر مسلسل له حين قام بتجسيد شخصية ضابط المخابرات .

وكثير منا لا يعلم شئ عن حياته الأسرية ، إلا أنه ظهر مؤخراً في لقاء نادر مع ابنته الكاتبة " مي الوزير " في برنامج " واحد من الناس " مع الإعلامي الشهير " عمرو الليثي " و تفاجئ الجمهور حينها بجمال ابنته التي تشبهه كثيراً ، كما اتضح أنه من عائلة فنية كبيرة بها العديد من الممثلين و المخرجين بالإضافة إلى ابنته الكاتبة الناجحة .

المصادر - مواقع اخبارية مصرية