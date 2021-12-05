أسرار النجوم: لأول مرة.. الفنان الكبير حسين فهمي يخرج عن صمته ويكشف سر ظهوره عارياً تماماً في ها الفلم .. والمفاجأة في عدد زيجاته ؟

الرياض - محمد الاطلسي - لُقب "حسين فهمي"، بآخر بشوات السينما المصرية، فهو "الواد التقيل"، الذي غنت له السندريلا سعاد حسني، "يا واد يا تقيل"، والذي بدأ مشواره الفني بعد دراسته للإخراج في منتصف الستينات، ليكون واحدًا من أهم نجوم الشاشة المصرية والعربية، فبجانب وسامته، طغت موهبته، في آداء كافة الأدوار المعروضة.

وفي منتصف السبعينات، أثار حسين فهمي الجدل، بسبب فيلمه مع الفنانة "ناهد يسري"، خلال عرض فيلم "إمرأة سيئة السمعة"، لما تضمنه الفيلم من مشاهد جريئة، لم يقبلها النقاد، وفي حوار تلفزيوني له في برنامج "أنا وأنا"، أكد على فخره بأفلامه التي قدمها في تلك الفترة في بيروت، وقال: "لو عاد به الزمن سيقوم بتأدية نفس الأدوار، لأن تلك الأفلام تعبر عن أفلام ذلك العصر".

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وعن فيلم سيدة الأقمار السوداء، أكد أنه لم يشارك في تصوير مشاهد العري، ولم يقبل الظهور عاريًا، لذا استعان المخرج بـ"دوبلير بديل"، دون علمه، ليفاجأ بها عند عرض الفيلم.

وأضاف:" أقسمت حينها على ضربه، على وجهه، وهو ما تم بحسب قوله، بأن خلال لقاءهما في مهرجان كان ضربه فعلا على وجهه".

من أقول حسين فهمي : طبعا بحب الستات دي مفيهاش سؤال وبحب الفلانتين وبحب أدلع الستات".. حيث تعددت زيجاته لتصل لـ7 زيجات كانت أبرزها زيجته من الفنانة "ميرفت أمين".