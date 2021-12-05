هاني شاكر يعلق بقوة على أزمة حسن شاكوش

يحل المطرب هانى شاكر ضيفا على برنامج “حبر سرى" بقناة القاهرة والناس والذى تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم والتى يكشف فيها عدد من القضايا المختلفة المثارة حاليا.

ويتحدث هاني شاكر عن أزمة مطربى المهرجانات منهم حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال ورد فعل مجلس النقابة تجاه ما يقدمونه ورد فعل منتقدى قرارات النقابة.

كما يتحدث هانى شاكر عن تفاصيل أزمة الفنان محمد رمضان حيث قرر عدم حصوله على تصريح بالغناء مجددا داخل مصر وتحويله للتحقيق معه من قبل نقابة المهن التمثيلية.

وكشف هانى شاكر عن رايه فى أزمة حسن شاكوش تحديدا قائلا : أن حسن أخطأ وأجرم فى حق الموسيقيين ورضا البحراوى وجمهوره وكان الأمر مقصودا.

وكان كشف الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين عن السبب الحقيقي لإحالة مؤدي المهرجانات عمر كمال للتحقيق، قائلاً: “في آخر حفلاته في المملكة العربية السعودية حينما سُئل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة “بنت الجيران” فقال "أنا واقف علي أرض طاهره".

وأضاف هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: " وأنا طلبت منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها علي القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشء ، ولكن لم يغيرها وكان يغنيها في كل حفلة له".

وتابع نقيب الموسيقيين قائلاً: "أراضينا كلها مقدسة وطاهرة، وكل واحد فينا بيضحي عشان أرضه ووطنه".

وواصل هاني شاكر: "قلبي بيتقطع اما بسمع المدارس والحضانات مشغلين للأطفال بنت الجيران وخمور وحشيش .. مينفعش نطلع عيالنا بيغنوا كده".

ووجه الفنان هاني شاكر كلامه لـ عمر كمال قائلاً: "لما انت عارف ان ده غلط، وروحت احترمت المكان اللي انت فيه وطهارة السعودية، وغيرت كلمات الأغنية هناك، بتغنيها هنا عادي ليه؟ بتستهين ببلدك؟ إيه العِند ده؟".

وأكمل هاني شاكر قائلاً: "تلقينا العديد من المناشدات طالبتنا باتخاذ إجراء ضد تصريح عمر كمال عن سبب تغيير كلمات أغنية بنت الجيران".