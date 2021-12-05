أسرار النجوم: لأول مرة.. ظهور ابنة نادية الجندي التي أخفتها عن الجمهور .. أبهرت الجميع بجمالها يفوق الوصف ( اتفرج الصور )

الرياض - محمد الاطلسي - تواصل وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية تسليط الضوء على ابنة نادية الجندي التي أبهرت الوسط الفني بجمالها حسب تعليق جمهورها .

وتفصيلا الفنانة نادية الجندي من أكبر الفنانات في تاريخ السينما المصرية نظرًا لما قدمته من أعمال فنية خطفت قلوب المصريين واستقرت في عقولهم وأذهانهم أطول فترة ممكنة، كما أنه لها العديد من الأدوار لم ينجح في تقديمها غيرها من الفنانين مثل أدوار التعذيب في تل أبيب الذي قدمت فيها نادية جندي شخصية في غاية العبقرية، إلا ان الكثير من الأمور الشخصية التي تتعلق بالفنانة نادية جندي أخفتها بشكل كامل عن الإعلام مثل أسرتها وابنتها سلوى التي لم يكن يعلم عنها الجمهور حتى خرجت معها في احدى تكريماتها.

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كانت بداية نادية الجندي الفنية قديمة جدًا حيث أنها تعود إلى عام 1958 وذلك من حلال مشاركتها في فيلم جميلة مع الفنان الكبير احمد مظهر وماجدة ورشدى أباظة وهذان من أكبر الفنانين الذين عاصروا تلك الفترة هذا بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من الأدوار الفنية الكبيرة في فترة الستينيات والسبعينيات وذلك ما جعلها ترأس نجمة الجماهير واصبح لها معجبين ليس في مصر فقط بل في جميع أنحاء الوطن العربي.

ومن بين الأفلام التي شاركت بها فيلم صغيرة على الحب مع سعاد حسنى، هذا بالإضافة إلى فيلم الرغبة مع الهام شاهين وكذلك أيضًا الفيلم الكبير كما انها في فترة من الفترات شاركت في العديد من الافلام البوليسية القوية التي لا زال يشاهدها الجمهور المصري حتى يومنا هذا رغم مرور عشرات السنوات على مرورها.

وبالانتقال إلى حياتها الشخصية تحتوي على العديد من الأسرار الشخصية التي أخفتها عن الجميع لأنها كانت حريصة على ابعاد حياتها الشخصية عن الإعلام بشكل كامل، حيث تزوجت الفنانة نادية الجندى من المنتج محمد مختار والذي انجبت منة ابنتها سلوى، التي لم يكن يعلن الجمهور بشكلها إلى أن ظهرت معها لاول مرة فى حفل تكريمها الاخير، وكانت صورهم معًا أثارت موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر | مواقع اخبارية مصرية وعربية