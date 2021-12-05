الفنانة أحلام تمتنع عن الغناء لتلبية رغبة طفل (فيديو)

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة الإماراتية أحلام ظهرت فيه على المسرح وهي تحيي حفلا برفقة طفل طلب منها التقاط صورة معها.

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وطلبت الفنانة أحلام من الطفل الصعود للمسرح في متحف اللوفر في أبو ظبي لكن الفرقة الموسيقية لم تتوقف عن العزف لتقول: "لن أغني حتى التقط صورة معه".

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بتعليقاتهم إذ أثار إعجابهم طريقة تعامل أحلام مع المعجبين كبارا وصغارا.

وكانت أحلام احتفلت باليوم الوطني الإماراتي في حسابها الخاص قائلة: "خمسون عاما من الحب خمسون عاما من التقدم والازدهار، خمسون عاما والبيت متوحد، خمسون عاما من التقدم، خمسون عاما وبلادي الإمارات وقدامنا خمسون عام من العطاء أجمل وأحلى، خمسون عاما وافتخر أنني أنتمي لهذا الفخر دولتي الإمارات العربية المتحدة، بنت زايد أحلام".