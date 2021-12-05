انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة الإماراتية أحلام ظهرت فيه على المسرح وهي تحيي حفلا برفقة طفل طلب منها التقاط صورة معها.
على المسرح.. الفنانة أحلام تمتنع عن الغناء لتلبية رغبة طفل (فيديو)بالفيديو..الفنان راغب علامة يتحدث عن الفساد في لبنان ويمدح قادة الإمارات
وطلبت الفنانة أحلام من الطفل الصعود للمسرح في متحف اللوفر في أبو ظبي لكن الفرقة الموسيقية لم تتوقف عن العزف لتقول: "لن أغني حتى التقط صورة معه".
وتفاعل المتابعون مع الفيديو بتعليقاتهم إذ أثار إعجابهم طريقة تعامل أحلام مع المعجبين كبارا وصغارا.
وكانت أحلام احتفلت باليوم الوطني الإماراتي في حسابها الخاص قائلة: "خمسون عاما من الحب خمسون عاما من التقدم والازدهار، خمسون عاما والبيت متوحد، خمسون عاما من التقدم، خمسون عاما وبلادي الإمارات وقدامنا خمسون عام من العطاء أجمل وأحلى، خمسون عاما وافتخر أنني أنتمي لهذا الفخر دولتي الإمارات العربية المتحدة، بنت زايد أحلام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنانة أحلام تمتنع عن الغناء لتلبية رغبة طفل (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.