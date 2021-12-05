يستعد الفنان صبري الجابري من الانتهاء من تصوير كليبه الجديد "أنا بيج بص"٬ والذي من المقرر عرضه غدا الإثنين٬ علي اليوتيوب والعديد من القنوات الفضائية.
ويستعد الفنان صبري الجابري بالقيام بالعديد من الحفلات خارج مصر في الأيام القادمة بعد نجاح أغانيه : "جيم أوفر" و "عامل قلق" وأحدث أغانيه "كل أما تفك".
كليب "بيج بص" من إخراج مخرج الإعلانات هاني محسن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبري الجابري يستعد لطرح كليب أغنيته الجديدة “انا بيج بص ” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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