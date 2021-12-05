لميس الحديدي لـ شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها: لو مكانش الراجل إضافة يبقى مالوش لازمة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الإعلامية لميس الحديدي على الأزمة التي تمر بها الفنانة شيرين في أعقاب طلاقها من الفنان حسام حبيب قبل أيام.

وخلال حلقة أمس من برنامجها “كلمة أخيرة” قالت لميس الحديدي “مين ميحبش شيرين؟ مين مبيحسش إن صوتها فيه كل الأحاسيس؟ شيرين تعرضت لأزمة كبيرة خلال زواجها في آخر 3 سنين ومن الواضح إن الزواج مكانش مستقر أو سعيد رغم محاولاتها إنها تبين عكس دا لأنها اختارت وتمنت إن الاختيار دا يستمر”.

وأكدت لميس الحديدي أن شيرين عبدالوهاب فنانة محترمة انفصلت بهدوء دون تجريح في الطرف الآخر وبدأت صفحة جديدة من حياتها، مضيفة “أسعدني رجوعها بقوة وراجعة شيرين لأننا بقالنا 3 سنين مسمعناش لشيرين أغنية واحدة، اه بتعمل حفلات ولكنها بتقف قلقانة ومش بتقف مالية المسرح ومكانها”.

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وأشارت لميس الحديدي إلى أن كثير من المشاهير وضعوا حياتهم على الملأ وأن الشهرة لها تمن ولكن الاهم أن تدرك شيرين أن لديها موهبة وقبول وحب الناس وهذا ما يمنحها الصلابة.

ووجهت لميس الحديدي رسالتها إلى شيرين عبدالوهاب قائلة “بنزعج لما فنانة تقول إن انفصالها عن رجل كسرها، لأن الجملة دي بتجنني لأن الرجل إن لم يكن داعم وحنين فقلته أحسن، ربنا اداكي كل حاجة ولو مكانش الراجل إضافة وسند وجزء من النجاح يبقى مالوش لازمة”.

ومؤخرا، أصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب بيانا رسميا تؤكد فيه انفصالها عن الفنان حسام حبيب، محتفظة بالأسباب لنفسها.

جاء في البيان الذي أصدرته شيرين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”: “النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

وكانت شيرين صرحت في لقاء خاص مع الإعلامية نضال الأحمدية قال: “أنا الآن (فري) ولكن حسام حبيب بيغير علي جدا، ولكني الآن استمتع بحياة الحرية، ولا أندم على ما ضاع مني أو فاتني فأنا أبني شيرين جديدة غير محتلة أو مستعبدة”.

وروت شيرين أنها رأت في منامها لبنان وهو ينهض من جديد، وقالت: “دعوني في أعطي الأمل للناس في عز جروحي”، وأشارت إلى أنها تتابع مع عدد من الأطباء النفسيين مشيرة إلى الطبيب النفسي الآن مثل النساء والباطنة والجلدية.

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