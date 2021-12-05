تعرف على موعد عرض حلقتي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في “معكم منى الشاذلي”

ابو ظبي - احمد الجزار - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في لقاء حصري، الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تظهر للمرة الأولى مع زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك في حلقتي الأربعاء والخميس 8 و9 ديسمبر الجاري، في برنامج معكم، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتروي ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول من اللقاء، تفاصيل محنتها الصحية التي مرت بها مؤخرا، وكيف ساءت حالتها نتيجة خطأ طبي بعد خضوعها لجراحة نسائية، حيث وصفت شعورها في ذلك التوقيت باقتراب محقق من الموت من شدة الألم.

وتتحدث ياسمين عبد العزيز بالتفصيل كيف تطورت حالتها حتى وصلت إلى هذه الحالة، وتكشف عن أسباب عدم مقاضاتها للطاقم الطبي الذي تسبب في مرضها حتى الآن.

وفي الجزء الثاني من اللقاء، ينضم لها زوجها الفنان أحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا، وخلال هذا اللقاء يروي العوضي كواليس الأزمة الصحية لزوجته وكيف تعامل معها.

ويحكي أحمد العوضي عن كيفية إدارته للأزمة وعن أسباب عدم سفره معها خلال رحلتها للعلاج خارج مصر من البداية.

وفي هذا الجزء من اللقاء يشارك العوضي وياسمين في مجموعة من الألعاب التلفزيونية، التي استهدفت جوانب متعددة من شخصية كل منهما.

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