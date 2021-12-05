محمد صلاح: بسمع أغاني المهرجانات زي “بنت الجيران” بس مش عايز أزعل أستاذ هاني شاكر مني

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف محمد صلاح عن المطربين المفضلين لديه ونوعية الأغاني التي يحب أن يستمع إليها.

وخلال لقائه مع برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب قال محمد صلاح: “بسمع موسيقى عربي وأجنبي وعمرو دياب وحماقي وشيرين عبدالوهاب”.

كما أشار إلى أنه يستمع أحيانا إلى أغاني المهرجانات مثل “بنت الجيران” وأضاف مازحا “بنت الجيران مكسرة الدنيا مش عايز أزعل الأستاذ هاني شاكر مني”.

وأضاف صلاح “بسمع أغاني المهرجانات تفاريح كدا مش بحطها في أغاني العربية.. لكن بحب عمرو دياب لأنه استمر 30 سنة متربع على عرش النجومية وبحب حماقي جدا كمان”.

من ناحية أخرى قال محمد صلاح إنه يشعر بسعادة بالغة عند زيارته لوطنه مصر وأن أول شيء يفعله عند الوصول هو تناول الكشري.

وأشار محمد صلاح إلى أن أكثر ما يسعده هو تواجده برفقة لاعبي المنتخب المصري ومحاولته مساعدتهم وسعادتهم بوجوده.

وتحدث محمد صلاح عن أسرته وأهل قريته وطقوسه عند الرجوع في زيارة بلاده قائلا “بكون سعيد جدا وسط أهلي في قرية نجريج ببسيون اللي اتربيت فيها”.

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