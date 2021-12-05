“السيسي” يعزي دنيا سمير غانم في أول مشاركة فنية بعد وفاة والديها: “دا قدر الله فينا” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعازيه، للفنانة دنيا سمير غانم، في وفاة والدها، خلال مشاركته في احتفالية قادرون باختلاف، الذي يعقد الآن بمركز المنارة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحفل: مش عاوز أقول أعزيكي دا قدر الله فينا كلنا، بشكرك على مساهمتك مع كنزنا، لترد عليه الفنانة دنيا سمير غانم: أن اللي بشكر حضرتك لتقديرك لمشوار بابا.

وشاركت دنيا سمير غانم بالغناء، في فعاليات اليوم، حيث غنت أغنية اسلمي يا مصر، وقالت كلماتها: لتبقى بلادي بلاد الأمل، أنا مصري إذا أن استطيع، ونحيا بها دون أي اختلاف، بلادي اسلمي، سلام لمصر في الأولين وفي كل وقت وف كل حين، سلامًا على مصر وشعبًا.

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ونشر رامي رضوان فيديو لزوجته دنيا من الاحتفالية، عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق: “ما شاء الله حبيبتي ملاك وسط ملايكة كلكم بتطلعوا نور الله أكبر ربنا يحفظك ويحميكي ويوفقك ويحفظهم ويحميهم ويوفقهم يا رب”.

ومن جهته، قال الإعلامي شريف مدكور خلال الحفل: تحية خاصة لكل أولياء أمور باختلاف أولادكم هم نور وبركة مصر، سعدي بكل الأهالي اللي بيدعموا أولادهم، ليا الشرف أني أقدم 30 سباح، عملوا إنجازعشان يثبتوا للعالم أن مصر هي هبة النيل.

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