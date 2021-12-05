نقابة المهن الموسيقية تكشف عن نتيجة التحقيق مع عمر كمال بعد اتهامه بإهانة قدسية مصر

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جديدا تعليقا على أزمة مطرب المهرجانات عمر كمال بعد اتهامه بالإساءة لمصر بسبب تغريدة منسوبه له.

وجاء في البيان أن النقابة تحركت مع حالة الاستنفار العامة لما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة عمر كمال والكلمة التي فهم منها إنها إساءة لمصر.

وتابع البيان: “كلف الفنان هاني شاكر الشئون القانونية وموظف الحاسب الآلي بالنقابة ببحث ملكية هذه الصفحات حسبما أنكرها عمر كمال وتبين بعد فحص التليفون المحمول الخاص به أنها بالفعل ليست خاصته وليس له سيطرة عليها.

وأكمل البيان: “بعد استبيان الحقيقة تم حفظ التحقيق لأنه أصبح على غير ذي موضوع بالنسبة للتغريدة التي نسبت إليه، وحذرت النقابة عمر كمال من بث أي فيديو على صفحته أو صفحات أخرى هو طرف فيها ولو على سبيل المزاح والإلتزام بالسلوك المناسب حيث ماتم بثه بالفيديو الأخير الذي ظهر به مع مؤدي آخر أثار استيياء النقابة والراي العام لأنه يسيء بشكل كبير للفنان المصري.

ومن جانبه أكد عمر كمال على الالتزام بكل تعليمات وتوجيهات النقابة داخل وخارج مصر وعدم تكرار نشر مثل هذه الفيديوهات مرة أخرى.

واختتم البيان : “تقرر توجيه انذار بعدم تكرار أي مخالفات والالتزام بنصوص القانون واللائحة الداخلية للنقابة وحالة التكرار يتم تطبيق العقوبات الرادعة الوارده في القانون رقم 35 لسنة 1987 وتعديلاته”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أحالت عمر كمال للتحقيق بسبب تصريحاته الأخيرة عن سبب تغييره لكلمات “بنت الجيران” في حفله في المملكة العربية السعودية، وجاء قرار نقابة المهن الموسيقية بعد تصريحات عمر كمال أن سبب استبداله لكلمتي “أشرب خمور وحشيش” إلى “تمور وحشيش” في أغنيته الشهيرة “بنت الجيران”.

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