حفيد رشوان توفيق عن التصالح مع جده: “من حقنا نحط شروطنا طالما طلب شروط”

ابو ظبي - احمد الجزار - قال محمد عصام، حفيد الفنان رشوان توفيق، إن القضية مرفوعة على جدي، وهبة رشوان، وأميمة توفيق رشوان، مشيرًا إلى أن والدته حصلت على أملاكها من والدها.

وأضاف حفيد رشوان توفيق، في تصريحات صحفية: “طالما طلب شروط للتصالح يبقى من حقنا يكون لينا شروط، ونطلب إن أملاك والدتي تفضل زي ما كانت”.

وتابع تواصلنا مع شخص موثوق فيه، وقال لجدي ولادك هيصلوا الفجر معاك، لكن رشوان توفيق قال مش هيدخلوا البيت إلا لما يتنازلوا عن القضية، وبالتالي تم رفض الصلح إلا بشروط معينة».

وأضاف: «الموضوع متروك للقضاء، والإعلام المفروض ميتدخلش عشان الموضوع متروك للمحكمة، والصلح لازم يتم بالتراضي بين الأطراف مش بإجبار، وهيكون لينا شروط مادام اتحط لنا شروط».

وتابع محمد عصام، إن والدته لم تظهر في أي لقاء تليفزيوني مع والدها الفنان القدير، لأنها لا تجيد الكلام في الإعلام، كما أنها مريضة وتعاني من مرض القلب.

وأشار عصام: «عندها ربو ومع الضغط عليها بتتعب، وهي مش جاحدة ولا عمرها تبقى جاحدة، لأنها شايفة إن حقها اتاخد منها ومن حقها تطالب بحقها».

وأكد أن والدته تشعر بالحزن بسبب ظهور والدها مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة: «الموضوع كبر وبقى بايخ وفي ضغط جامد عليها، والناس بتشتم وتهاجم من غير ما تعرف في إيه».

من جهته، قال محمد رأفت، محامي آية رشوان، ابنة الفنان رشوان توفيق، إن القانون منح موكلته إلغاء التوكيل الذي حررته لوالدها، فأي توكيل رسمي بعبارات غير محدودة بتصرف معين، وذلك في حضور أو عدم حضور الطرف الآخر.

وأضاف في تصريحاته: «أرسلنا إنذارًا لرشوان توفيق، ولم يحضر للشهر العقاري، ولم يكن أمامنا إلا اللجوء للقضاء، ورفعنا دعوى لإلغاء التوكيل، وهذا من حقها الشرعي، بعدما اكتشفت إساءة في التصرف من قبل والدها».

رشوان توفيق يطالب ابنته برد مليون جنيه

قال المستشار مجدي مهران، دفاع الفنان رشوان توفيق، إنه طالب بتأجيل القضية التي أقامتها ابنة الفنان الصغرى «آية» ضد والدها لإلغاء التوكيلات التي حررتها له؛ لرفع دعوى فرعية جديدة، طالب فيها ابنته برد قرابة مليون جنيه سحبتها من البنك دون علمه.

وأضاف «مهران»، أمس السبت، أن المبلغ وضعه الفنان الكبير في حساب ابنته بالبنك كوديعة لا يسمح بصرفها إلا بعد وفاته، حيث وقعت الابنة على إقرار بذلك، لكنها لم تلتزم بيه.

وأوضح المحامي، أنه تم اختصام محمد عصام حفيد رشوان توفيق وزوج ابنته في القضية؛ لاتهامهما بسحب هذه الأموال من البنك، فضلا عن اختصام البنك ذاته في القضية.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25 ديسمبر المقبل بناء على طلب دفاعي المتنازعين، حيث طالب دفاع ابنة الفنان رشوان توفيق بتأجيل القضية للاطلاع.

وانفرد «الوطن» بنشر تفاصيل الواقعة في بث مباشر خاص مع محامي الفنان رشوان توفيق، الذي أكد أن الفنان الكبير اضطر للنزول للعمل مرة أخرى بعد سحب الوديعة، التي كان يعيش من الفائدة البنكية الخاصة بها.

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