محمد حفظي يكشف عن إنجاز كبير حققه القاهرة السينمائي في دروته الحالية لم يحدث منذ 25 عامًا

ابو ظبي - احمد الجزار - قال رئيس مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي إنه يشعر بالسعادة من فعاليات الدورة 43 من المهرجان.
وأضاف في تصريحات على ريد كاربت حفل ختام المهرجان لقناة DMC: “حاسس أن الجمهور والسينمائيين يشعرون بالسعادة وصناع الأفلام سيعودون لبلادهم بتجربة سعيدة فكان هناك إقبال كبير على كل فعاليات المهرجان”.
وتابع: “وصلنا لرقم قياسي في حضور الجمهور لم يحدث منذ 25 عاما الأخيرة لمهرجان القاهرة بالتذاكر المباعة بلغت 42 ألف تذكرة ومازلنا نعمل بطاقة 80% بسبب كورونا”.
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريسFIAPF).)
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