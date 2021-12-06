بعد مشاركتها في احتفالية “قادرون باختلاف”.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالديها بعد غيابهما لأول مرة عن دعمها

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت دنيا سمير غانم على توجيه رسالة شكر لكل من دعمها وساندها وساعدها في المشاركة في احتفالية “قادرون باختلاف” في أول ظهور فني لها بعد وفاة والديها.

كما وجهت رسالة مؤثرة لوالديها بعد غيابهما لأول مرة من كواليس مثل هذه الأحداث الذي تشارك فيها.

وكتبت دنيا عبر حسابها الشخصي بموقع نستجرام: شرفت النهاردة بالغناء أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية قادرون باختلاف، وسعدت وتشرفت بكلامه ليا جدا وبنظرته اللي كلها أبوة.

وتابعت: أحب أشكر الجمهور العظيم اللي دايما بيشجعني، وشفت في عنيهم وفي ردود أفعالهم فرحتهم بوجودي في الحدث الهادف مع الملايكة، اللي كانوا سبب في ثقتي بنفسي النهاردة بإحساسهم الصادق في تعبيرهم عن حبهم ليا، الحمد لله وفرحتهم باليوم ده وإن في حد مهتم بيهم وبيفكر فيهم وفى احتياجاتهم.

وأضافت: وبشكر كل الزملاء والأساتذة اللي اتشرفت إني كنت موجودة معاهم في نفس الحفلة، وعلي رأسهم الموسيقار الكبير عمر خيرت وأستاذ أشرف عبد الباقي، سعيدة جدا إني ابتديت يومي بتشجيعهم وحرصهم إنهم يطمنوا عليا قبل ما أطلع، وكمان زملائي الأعزاء مصطفي شعبان، ويوسف الشريف، والمذيعين شريف مدكور، وإيمان الحصري، اللي مروا بظروف صعبة وعدوها بكل قوة وثبات بفضل ربنا ورحمته، وكنت مبسوطة بيهم، وحسيت أد إيه أغلب الموجودين مننا كان عندهم تحديات في حياتهم زي الملايكة اللي استمدينا قوتنا منهم النهاردة، ومن أهلهم الأبطال، وبشكر كل القائمين علي الاحتفال دكتور أمل مبدي الأم التانية لـ القادرون باختلاف.

وأعربت دنيا سمير غانم عن سعادتها قائلة: فخورة جدا بأخويا هشام جمال لأنه اشتغل وتعب من قلبه في إخراج الحفلة، والأغاني واختيار الأصوات اللي دخلت قلوبنا كلنا، وعن نفسي بشكره علي أغنيتي بلادي اسلمي، كلمات الشاعر الموهوب محمد إبراهيم وألحان العبقري المتنوع هشام جمال وتوزيع الموزع الشاطر جدا مادي.

واختتمت موجهة رسالة لوالديها الراحلين قائلة: في النهاية حبايبي الغاليين بابي ومامي، اتأثرت جدا النهاردة إني لأول مرة أروح في يوم مهم ليا من غير ما أسمعك يا مامي بتدعيلي أو ترقيني قبل ما أنزل، أو بابي بيقول لي

ربنا معاكي يا حبيبة بابي، يا رب أكون شرفتكم، بحبكم ووحشتوني أوي.. ربنا يرحمكم يا أغلي حاجة في حياتي.

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