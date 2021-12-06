“9 سنين حب 9 سنين زواج”.. محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه التاسع (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل الفنان محمد رمضان، بعيد ميلاده التاسع الذي يحل اليوم الاثنين الموافق 6 ديسمبر.

ونشر محمد صورة تجمعه بزوجته نسرين عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق: “٦ديسمبر يبقى ٩ سنين حُب ٩ سنين جواز ٩ سنين نجاح.. كل سنة واحنا وكل زوجين بخير و استقرار و نجاح”.

وقد أغلق رمضان خاصية الرسائل على الصورة التي تجمعه بزوجته.

كما نشر محمد فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وهو يقبل زوجته خلال احتفالهما بهذه المناسبة.

وفي سياق اَخر، عاد محمد رمضان من أمريكا مؤخرًا بعد مشاركته في عدد من الحفلات هناك.

ويستعد محمد رمضان خلال الأيام القادمة تصوير أولى مشاهد في مسلسله الرمضاني الذي سيجمعه بدينا الشربيني والمخرج محمد ياسين، حيث تقرر بدء التصوير في منتصف ديسمبر.

كما يستعد رمضان للسفر خلال يومين إلى العراق لمتابعة التجهيزات الخاصة بحفله المرتقب في بغداد يوم 10 ديسمبر الجاري.

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