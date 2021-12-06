أسرار النجوم: مشهورة سعودية تنافس سما المصري في استعراض مؤخرتها .. والجماهير في ذهول .. اتفرج الفيديو ؟

الرياض - محمد الاطلسي - على طريقة سما المصري كما يعلق البعض فقد تعوّد متابعو عارضة الأزياء السعودية ​مودل آش​ على إطلالاتها المثيرة بصورها التي تنشرها في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وفي ظهورها الاخير تعمدت ابراز مؤخرتها على السرير بطريقة صادمة تماما كما كانت تفعل الراقصة سما المصري .

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وتفصيلا وعبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، تصرعارضة الأزياء السعودية ​مودل آش على إثارة الجدل بسبب​ إطلالاتها المثيرة التي تظهر بها، حيث تستعرض بإستمرار مفاتن جسدها بطريقة جريئة ولا تشبه البيئة السعودية التي خرجت منها.

لكن هذه المرة إختارت مودل آش استعراض مؤخرتها وهي جالسة على سريرها، مرتدية بيجامة باللون الزهر، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "النوم أصبح غرامي الجديد".

وأثارت إطلالة آش غضب المتابعين، خاصة السعوديين، الذين انتقدوا ظهورها المبالغ فيه مطالبينها بالإحتشام والتستر واحترام أصولها السعودية.

كما نشرت مودل آش في وقت سابق مقطع فيديو تحذر فيه المتزوجات منها قائلة: "كل رجال يتمنى يتزوجني وأولهم المتزوجين، وش فيها الشرع حلل أربع"، وجاء الفيديو إجابة على غزل أحد الشبان الذي كتب لها "كل من يتمناك واولهم أنا"، واعتبر البعض ان جملة مودل آش "انتبهي لجوزك" رسالة مبطنة إلى الممثلة الكويتية إلهام الفضالة من بعد ما كانت المودل قد كشفت رسائل غزل من الممثل شهاب جوهر والذي تزوج مؤخراً من إلهام الفضالة.

كما ظهرت مودل آش في فيديو لها مثير للجدل هاجمت فيه الرجال، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، علقت فيه على طلب من أحد متابعيه قال لها :"أبي تقولين لي في فويس أحبك حمودي"، وقالت مودل آش إن الرجال المتابعين لها يعانون من جفاف عاطفي وأنها قررت أن تكون المعالجة لهم جميعاً.