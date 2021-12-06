محمد إبراهيم يسرى يشارك فى مسلسل ”وعد الشيطان” بطولة عمرو يوسف

أكد الفنان محمد إبراهيم يسرى ، أنه يشارك في مسلسل "وعد الشيطان" من بطولة الفنان عمرو يوسف ورزان مغربى وفتحى عبد الوهاب وعائشة بن أحمد وأحمد الرافعى وآخرون، ويقدم من خلاله شخصية محورية، وينتمى العمل إلى مسلسلات الرعب والإثارة والتشويق، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات.

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