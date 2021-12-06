هانى شاكر يحيى حفلاً غنائيًا بـ”ليالى الفن الأصيل” ضمن موسم الرياض

يحيى النجم هانى شاكر، حفلا غنائيا يوم 8 ديسمبر الشهر الجارى، ضمن حفلات موسم الرياض، ويشارك في الحفل المطرب محمد محسن والمطربة مى فاروق، والفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار أمير عبد المجيد.

وأحيا النجم هانى شاكر، الشهر الماضى، حفلاً غنائيًا بأبو ظبى على مسرح اتحاد أرينا، وخلال الحفل يقدم الفنان الكبير مجموعة من أغانيه سواء التى طرحها مؤخرا أو التى قدمها على مدار مشواره الغنائى الكبير.

وكان هاني شاكر، قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا بمهرجان "بابل" الدولي بالعراق، وعبر النجم هانى شاكر، خلال حفله الذى أحياه فى العراق، عن سعادته بعودة مهرجان بابل بعد توقف، إذ قال لـ5 آلاف متفرج حضروا الحفل: "وحشتونى جدا، بعتذر عن التأخير بسبب مشكلة فى الصوت، وجودى معاكوا مفرحنى جدا، سعيد بعودة مهرجان بابل من جديد لشعب عظيم زى الشعب العراقى".

وقبل الحفل حرصت الشرطة العراقية على تأمين المطرب الكبير هانى شاكر، أمير الغناء العربى ونقيب الموسيقيين المصريين، وسط حراسة مشددة وسيارة مصفحة، خلال ذهابه إلى المسرح لإحياء حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولى.

ونشر الحساب الرسمى لأمير الغناء العربى على إنستجرام فيديو له خلال ذهابه الحفل متنقلا بسيارة مصفحة وسط موكب رسمى من الشرطة العراقية.