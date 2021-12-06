أسرار النجوم: هذا الفنان الوحيد الذي تسبب في بكاء الزعيم عادل إمام وجعله يطلب إيقاف التصوير لاحتضانه بحرارة.. لن تتوقع من يكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - من أكثر الفنانين موهبة في الفن المصري خلال حقبة السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي، صاحب موهبة أصيلة وقدرات كبيرة ساعدته على تأدية الشخصيات التي تسند إليه، قدم خلال رحلته الفنية عدد كبير من الأعمال الفنية، أنه الفنان إبراهيم قدري، الذي ولد يوم 2 من شهر أغسطس عام 1930.

شارك إبراهيم قدري في المظاهرات ضد الاحتلال الانجليزي، كما أنه تزعم المظاهرات وكان لديه حس وطني كبير وكان يقوم بطباعة المنشورات وتوزيعها على المواطنين حتى يحسهم على الوقوف في وجه الإنجليز.

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تخرج إبراهم قدري من كلية الحقوق، لكنه سلك طريق الفن بسبب عشقه الكثير للتمثيل، ودخل الفن في أوائل الستينيات من القرن الماضي، وتواجد في أول أعماله عام 1961 عبر بوابة فيلم "عاشور قلب الأسد".

توالت بعد ذلك أعمال إبراهيم قدري وحقق نجاحا كبيرا واستطاع أن يثبت نفسه كموهبة كبيرة ومن أهم أفلامه، "أهل القمة، العذراء والشعر الأبيض، فتوة الناس الغلابة، النمر الأسود، أجراس الخطر، القط أصله أسد، على باب الوزير، المتسول، يارب ولد، غريب في بيتي، خمسة باب، ولكن شيئًا ما يبقى، خلي بالك من عقلك، الجريح، وبيت القاضي. عنتر شايل سيفه، الحريف، النمر الأسود".

شارك إبراهيم قدري مع الزعيم عادل إمام في فيلم الحريف، وفي أحد مشاهد العمل قال امام له أن أمه ماتت، فسكت إبراهيم قدري ثم تحدث قائلا :" كلنا هنموت... معاك سيجارة" ، وبسبب نظرات وملامح وجه إبراهيم قدري خلال تمثيل المشهد، طلب عادل امام وقف التصوير واحتضنه وبكى بسبب قدرته الكبيرة في المشهد.

وفي فيلم الجريح مع الفنان فريد شوقي، جسد مشهد لا يقل تأثيرا عن فيلم الحريف، ففي أحداث العمل كان يجب على فريد شوقي أن يضرب إبراهيم على وجهه بالقلم الا انه لم يستطيع، و كان إبراهيم قدري يقول لفريد شوقي في المشهد :" اضرب واظلمني كمان و كمان بس يوم القيامة مش هتعرف تعمل معايا حاجة"، وعجز فريد شوقي عن ضربه في كل مرة بعد ما قاله بسب براعته الكبيرة في المشهد، وصدق شوقي كلامه واحس بالخوف بشكل حقيقي.

فارق إبراهيم قدري دنيانا يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل عام 1999، ولم يحضر جنازته سوى أسرته وجيرانه مع غياب الفنانين.

المصدر: السلطة