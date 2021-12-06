ليلى عبد الله تتعرض لـ السخرية من قبل مستخدمى “تويتر”

تعرضت الفنانة ليلى عبد الله إلى السخرية من قبل بعض مستخدمى موقع التغريدات الشهير “تويتر” وذلك بعد نشرها فيديو خلال الساعات الماضية .
وجاء تعليق ليلى عبد الله فى الفيديو بعد حضورها فعاليات سباقات " فورمولا 1 “ ، حيث قالت : ” الحلبة بنيت في ثمانية أشهر، والمكان هذا كان كله صحراء، لكن بنوها وحفروا وحطوا بحر”.
وبعد تعليق ليلى عبد الله انهالت التعليقات عليها وحملت جانبا من السخرية ، حيث ان المكان الذى تتحدث عنه لم يكن صحراء ، بل كان أشبه “ بالكورنيش " .
ليلى عبد الله ممثلة لبنانية، مقيمة في الكويت بدأت مشوارها الفني عام 2010، من خلال مسلسل (تو النهار)، لتشارك بعدها في العديد من الأعمال من أبرزها (كسر الخواطر، مسكنك يوفي، غريب الدار).
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