رنا رئيس تدخل عالم السينما من خلال منى زكى

أعلنت الفنانة رنا رئيس خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 43 عن استعدادها لخوض أولى تجاربها السينمائية خلال الفترة القادمة .

وأكدت رنا رئيس انها تستعد حالياً لخوض أولى تجاربها السينمائية من خلال فيلم سينمائى جديد تقوم ببطولته الفنانة منى زكى .

يذكر أن آخر أعمال رنا رئيس مسلسل «ضل راجل» في رمضان الماضي، بطولة النجوم ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، ورنا رئيس وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

وشاركت رنا رئيس في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل «نجيب زاهي زركش» مع النجم الكبير يحيى الفخراني، والنجوم أنوشكا، إسلام إبراهيم، محمد محمود، كريم عفيفي وغيرهم.