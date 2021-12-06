عادل إمام يبحث عن الشكل النهائي لـ الواد وأبوه

يستعد الفنان عادل إمام لبدء التحضير الى فيلمه الجديد “ الواد وأبوه ” ، والذى من المقرر ان يجمعه بنجله الفنان محمد عادل إمام.

وحتى الان لم يستقر الفنان عادل إمام على الشكل الذى من المقرر ان يظهر به العمل السينمائى ، حيث تم الاستقرار فقط على الفكرة الرئيسية للفيلم .

وتصدر الفنان عادل إمام، مؤشرات بحث جوجل خلال الأيام الماضية، بعد تردد أنباء حول إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ونشر الزعيم عادل إمام، صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث ظهر بابتسامته المعهودة مرتديا قميصا أنيقا مشجرا ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

احدث أعمال عادل إمام الفنية، مسلسل فلانتينو الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020، من بطولة كل من داليا البحيري، وحمدي الميرغني، والراحلة دلال عبد العزيز، وعدد أخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن وإخراج رامي إمام.

أبدى عصام إمام المنتج الفنى وشقيق الفنان عادل أمام، انزعاجه من الشائعات المثارة حول الزعيم، مثل اعتزال الفن.

وأكد عصام إمام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر، قائلا:" الزعيم بخير وصحته جيدة للغاية، وعايش حياته طبيعية للغاية".