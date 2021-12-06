أحمد حلمي يهنئ محمد ممدوح بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل

هنأ النجم أحمد حلمى، محمد ممدوح بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "أبو صدام"، الذي شارك ضمن عروض المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة، ونشر حلمى صورة من تسلم ممدوح للجائزة، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب عليها مداعبًا ممدوح قائلا: "مبروك يا أجمد ممثل، أديك أخدت جائزة أحسن ممثل تستأهل اللى جرالك عشان تبقى تمثل كويس".

"أبو صدام"، هو فيلم روائي عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج نادين خان، وإنتاج مصر، ومدته 89 دقيق، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذو خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة الدولية ترأسها المخرج الصربي البارز إمير كوستوريتسا، وشارك في عضويتها المخرج الهندي تشايتانيا تاماهاني، والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، والممثلة الأمريكية ماريسا بيرنسون، والممثلة المصرية نيللي كريم، والممثلة الفرنسية نورا آرنزدر، والمخرج الإيطالي روبرتو مينرفيني.

وتمنح لجنة تحكيم المسابقة الدولية العروض الفائزة 7 جوائز هي: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني".