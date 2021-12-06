بلقيس عن طلاق شيرين عبدالوهاب: “أنا فرحانة عشان دي بداية انطلاقة ليها”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي عن دعمها الكامل ومساندتها للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد أزمة طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب.

وخلال لقائها مع برنامج Et بالعربي قالت بلقيس إنها تواصلت مع شيرين عبدالوهاب في أعقاب طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب وأن من حق شيرين ألا تتحدث إلى أي شخص في هذه الظروف وأن تركز على نفسها أولا.

وكشفت بلقيس أن شيرين عبدالوهاب طلبت لقائها عندما كانت في زيارتها الأخيرة بمصر وتحدثا سويا في غرفة مغلقة مضيفة “دي حياتها طبعًا، أنا عارفة بتمر بإيه، بس أنا فرحانة عشان دي بداية انطلاقة ليها.

وتابعت بلقيس “أكيد الجواز بيأخر وشيرين دلوقتي في نقطة التحول أنا لما اتطلقت في 2021 كانت نقطة تحول عندي، فهي الآن في المرحلة دي.. مبروك ليها.

ومؤخرا، أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا رسميا تؤكد فيه انفصالها عن الفنان حسام حبيب، محتفظة بالأسباب لنفسها.

جاء في البيان الذي أصدرته شيرين عبر صفحتها بموقع فيسبوك: “النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

وكانت شيرين صرحت في لقاء خاص مع الإعلامية نضال الأحمدية قال: “أنا الآن (فري) ولكن حسام حبيب بيغير علي جدا، ولكني الآن استمتع بحياة الحرية، ولا أندم على ما ضاع مني أو فاتني فأنا أبني شيرين جديدة غير محتلة أو مستعبدة”.

وروت شيرين أنها رأت في منامها لبنان وهو ينهض من جديد، وقالت: “دعوني في أعطي الأمل للناس في عز جروحي”، وأشارت إلى أنها تتابع مع عدد من الأطباء النفسيين مشيرة إلى الطبيب النفسي الآن مثل النساء والباطنة والجلدية.

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