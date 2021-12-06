شيرين رضا تعتذر للطفل الباكي: “أنا آسفة يا ابني إن مفيش أي رحمة في قلوب أقرب الناس إليك”

ابو ظبي - احمد الجزار - عبرت الفنانة شيرين رضا عن استيائها مما حدث مع الطفل محمود عبدالرحيم الذي تخلت عنه والدته لتتزوج بعد وفاة والده وهو لا يتعدى الـ14 عاما.

وعبر حسابها على “تويتر”، كتبت شيرين رضا “يرضي مين اللي بيحصل ده؟ مش كل الناس مؤهلة تخلف لأن دي النتيجة، طرد الطفل لارضاء الزوج الجديد.. يا رب يبقي في عقاب شديد علي هذه العائلة عديمة الإنسانية.. أنا آسفة يا ابني إن مفيش أي رحمة في قلوب أقرب الناس إليك”.

وأثارت حلقة الطفل محمود في برنامج “واحد من الناس” ردود فعل واسعة واتهامات لوالدته بالجحود وقسوة القلب بعد تخليها عنه من أجل زواجها برجل آخر عقب وفاة والده.

وتم إيداع الطفل محمود إحدى دور الرعاية في الزقازيق وإجراء عملية جراحية له عقب شعوره بآلام في معدته.

من ناحية أخرى تنشغل شيرين رضا بتصوير أحدث أفلامها “بنات رزق” الذي يشاركها في بطولته كل من أروى جودة ومي عمر.

فيلم “بنات رزق” سيناريو وحوار كريم شيرين وإخراج مرقس عادل وإنتاج الريماس للإنتاج الفني وتدور أحداثه في قالب تشويقي ومن المقرر أن يتم تصويره في العديد من الدول الأوربية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.

اقرأ أيضا

بعد وقف الشركة المتحدة التعامل مع زوجها.. هل تواجه مي عمر نفس المصير؟

نضال الأحمدية تكشف تفاصيل أول مكالمة لها مع شيرين عبدالوهاب بعد الانفصال: تشعر بوجع (فيديو)

“لقيته كاتب جواب لـ ليلى علوي”.. سمية الألفي تكشف سبب طلاقها من فاروق الفيشاوي أول مرة

فنانة تهاجم سمية الألفي بعد حديثها عن نزوات فاروق الفيشاوي بعد وفاته