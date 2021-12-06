ديانا هشام تكشف عن سرقة مبلغ مالي كبير منها خلال تواجدها بأحد مولات الشيخ زايد

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة الشابة ديانا هشام، تفاصيل تعرضها لسرقة شنطة يدها في أحد المولات الكبرى بمنطقة الشيخ زايد، مشيرةً إلى أنها ستقدم بلاغا للشرطة خلال الساعات المقبلة.

وقالت ديانا هشام في تصريحات صحفية، إنها فقدت مبلغًا ماليًا كبيرًَا بجانب العديد من الأوراق الخاصة المهمة داخل الشنطة، موضحًة أنها كشفت من خلال الكاميرات الخاصة بالمول أن فتاة هي التي سرقت الحقيبة ولكن لم تظهر ملامحها بشكل واضح، لافتًا إلى أنها تتمتع بحالة صحية جيدة ولم يصبها بشيء.

وكانت ديانا قد قامت بسحب مبلغ مالي من حسابها من أحد البنوك بأحد المولات، ولكن فوجئت بقيام إحدى السيدت بسرقة الشنطة وبها كل الأموال التي سحبتها.

وعلى جانب آخر، تواصل ديانا هشام، تصوير مشاهدها في مسلسل أبو العروسة لموسمه الثالث، وتواجدت مع نجوم المسلسل نيرمين الفقي ومدحت صالح وسوسن بدر وكارولين عزمي.

وأكدت الفنانة ديانا هشام في تصريحات صحفية لها، أنها سعيدة بالمشاركة في العمل، وأشارت إلى أن المرح سيطر بشكل كبير على الكواليس الخاصة بها.

أبطال مسلسل أبو العروسة 3

الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة، يكتبه ويخرجه هاني كمال، وشارك في بطولة الجزءين الأول والثاني سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكي مجدى، نانسي صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.

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