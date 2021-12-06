ابو ظبي - احمد الجزار - حرر محامي الفنان محمد عادل إمام، محضراً يتهم فيه القائم علي إدارة صفحة موكله الممثل الشاب علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، برفض إعطاءه الرقم السري الخاص بالصفحة “الباسورد” وقام بعملية ابتزازه وطلب حصوله على نصف أرباح ما تحققه الصفحة الخاصة بالفنان. البداية كانت بتلقي الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من محامي الفنان محمد عادل إمام يتهم فيه القائم على إدارة صفحة موكله برفض إعطاءه الرقم السري الخاص بالصفحة ملك موكله وقيامه بابتزازه وطلب نصف أرباح ما تحققه الصفحة المملوكة للفنان محمد عادل إمام على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 6879 إداري قسم شرطة الدقي وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. اقرأ أيضا ديانا هشام تكشف عن سرقة مبلغ مالي كبير منها خلال تواجدها بأحد مولات الشيخ زايد “9 سنين حب 9 سنين زواج”.. محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه التاسع (فيديو) تعرف على موعد عرض حلقتي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في “معكم منى الشاذلي” فنانة تهاجم سمية الألفي بعد حديثها عن نزوات فاروق الفيشاوي بعد وفاته شاهد أيضا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد عادل إمام يحرر محضرًا ضد أحد الأشخاص بتهمة ابتزازه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.