بينهم ليلى علوي ويسرا ونيللي.. نجوم مصر يخطفون الأنظار في الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نجح نجوم الفن المصريين في خطف الأنظار على السجادة الحمراء للدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي يقام في مدينة جدة السعودية.

ومن بين هؤلاء النجوم ليلى علوي ويسرا ونيللي كريم وإيناس الدغيدي وعمر السعيد، وإلهام شاهين، ورشا مهدي وماجد المصري وزوجته رانيا واَخرون.

وظهرت ليلى فستان طويل من اللون الأبيض ومطرز باللون الذهبي على أحد الجانبين، كما حرصت على ارتداء حقيبة يد صغيرة من اللون الذهبي.

كما تركت شعرها منسدلًأ على الأكتاف وارتدت مجوهرات تناسب اطلالتها.

وقد رافقتها شقيقتها لمياء خلال هذه الرحلة، خاصة أن هذه الدورة تشهد تكريم ليلى علوى عن مشوارها الفني.

بينما ظهرت يسرا بفستان موف، وقامت بوضع شال على اكتافها.

كما ظهرت نيللي كريم بفستان أحمر، بينما ارتدى زوجها هشام عاشور بجاكيت بدلة أحمر أيضا لخطف الأنظار.

أما إلهام شاهين فقد ارتدت فستان خليجي طويل يجمع بين اللونين الأخضر والذهبي.

يذكر أن المهرجان يمتد من 6 حتى 15 ديسمبر الجاري.