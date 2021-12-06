ضبط خمور مهربة من رسوم مليوني جنيه في ملهي ليلي لفنان كوميدي شهير بالشيخ زايد

ابو ظبي - احمد الجزار - ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار كمية من الخمور غير خالصة الرسوم الجمركية داخل ملهى ليلي يمتلكه فنان كوميدي شهير بالشيخ زايد.

وكشفت تحريات ضباط المباحث وجود كمية خمور أجنبية مهربة داخل ديسكو يمتلكه ممثل كوميدي لبيعها على رواد المكان، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار من ضبط الخمور المهربة وحُرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات.

وأرسلت الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار المضبوطات التي تقدر بمليوني جنيه لمصلحة الجمارك، وقدمت إدارة الملهى طلب تصالح وسداد جزء من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة لعدم تحريك الدعوى الجنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمرك بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبد الخالق، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير الخالصة للضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وبناءً على معلومات سرية توافرت لدى إدارة التحريات والضبط باتجار أحد الأشخاص بالقاهرة في المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية وبيعها عن طريق الدليفري.

وتم تقنين الإجراءات والتنسيق بين إدارة التحريات والضبط لتنفيذ المأمورية وتشكيل لجنة من بالإدارة وقوة من رجال الشرطة، حيث تم ضبط 32 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية داخل سيارته وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليونا و105 آلاف و135 جنيها.

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