أسرار النجوم: صورة نادرة تظهر مقلب ظريف قام به ملك السعودية مع الفنان إسماعيل يس .. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - كما هو معروف يعد الفنان إسماعيل ياسين واحد من كبار فناني الكوميديا في مصر والوطن العربي، تميز بتقديمه الكوميديا بشكل مختلف عما سبقه واستطاع أن يخلد أعماله وبصماته الفنية في تاريخ الفن العربي.

صورة نادرة تناقلتها المواقع والصفحات الفنية على الشبكة العنبوتية تجمع الراحل إسماعيل ياسين وملك السعودية الراحل سعود بن عبد العزيز في طائرة الأخير الخاصة.

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قدم إسماعيل ياسين عشرات الأعمال السينمائية وكان يتميز بغزارة إنتاجه حيث كان يقوم ببطولة أكثر من عمل في العام الواحد وصل في إحدى السنوات إلى 18 فيلم وذلك نظرا لشدة الطلب عليه من المنتجين والمخرجين.

توفي الفنان إسماعيل ياسين في عام 1972 وكانت نهايته مأساوية كبدايته حيث تكاثرت عليه الديون واضطر للعمل في سنواته الأخيرة بالملاهي الليلية وهاجمته الصحف واصفة غياه بأنه يتسول الفن.