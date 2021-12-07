أجريت 7 عمليات في 21 يوم وأصيبت بتسمم في الدم.. إيمان الحصري تروي كواليس فترة مرضها

ابو ظبي - احمد الجزار - روت الإعلامية إيمان الحصري تفاصيل الأزمة الصحية الشديدة التي عانتها على مدى 8 أشهر.

أوضحت إيمان الحصري أن الأزمة تفاقمت بسبب تكرار الأخطاء الطبية، مما أدى لخضوعها لـ 7 عمليات جراحية في أقل من شهر.

وخلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc، وصفت إيمان الحصري الآلام الشديدة التي شعرت بها، ونرصد تصريحاتها عن أزمتها الصحية في السطور التالية:

– حياتي كانت طبيعية وصحتي كانت كويسة، كان عندي مشكلة المفروض أعمل لها عملية، ودخلت على أساس إنها عملية بسيطة وهطلع بعد يومين، فقعدت 8 شهور

– المشكلة مش في العملية، المشكلة في الخطأ الطبي اللي حصل في العملية، والمشكلة الأكبر طريقة التعامل مع الكارثة اللي حصلت

– الدكاترة اللي تابعوا الحالة قالوا اللي حصل كان مهزلة، وكان ممكن لو تم اتخاذ إجراءات صح حتى مع الخطأ الكبير مقعدش الفترة دي كلها في المستشفى، وأتجنب كم المضاعفات الكتيرة

– عملت 7 عمليات في 21 يوم، وكل مرة آخد بنج كلي، وفي كل مرة أطلع الوضع يسوء أكثر

– الخطأ الطبي حصل في منطقة الأمعاء في القولون

– أحيي الفريق الطبي في مستشفى وادي النيل لإنهم أنقذوا حياتي قبل ما أطلع ألمانيا

– دخلت دوامة عمليات، وفي فترة مكنتش حاسة بحاجة، وكنت ما بين السما والأرض

– قعدت في المستشفى 8 شهور، منهم شهر تقريبا في العناية المركزة

– في الفترة دي كان عندي تسمم في الدم بسبب الأخطاء والمشاكل الكتيرة اللي حصلت في منطقة العملية في المعدة، وابتدوا يعملوا تصرف شبه صح لما كان عدى أسبوعين تقريبا

– في مرحلة الدكتور خرج قال لإخواتي ادعوا لها، أنا خلصت كل حاجة معاها، وكانت كلمة قاسية جدا، الحقيقة إنهم خلصوا كل الأخطاء الطبية في حالتي

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– بعد العملية الثالثة، بقيت حافظة كل 4 أو 5 أيام أنا راجعة العمليات

– من كتر الألم الشديد جدا بقيت عايزة أدخل العمليات وآخد “بنج” علطول لو هو ده الحل

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– الحمد لله طول الوقت مفقدتش الأمل، وكنت بقول لإخواتي ده كابوس وهصحى أحكيه، بس بعد شوية بدأت أستسلم إنه مش كابوس

– قعدت فترة كبيرة بتغذى عن طريق الأنابيب، ومكنش بيطلعلي قرح الفراش عشان كانوا حريصين إني أمشي كتير، وخدت رعاية صحية كويسة قبل ما أسافر وبعد ما سافرت.

وكانت الإعلامية إيمان الحصري تعرضت لأزمة صحية قبل عدة أشهر عقب خطأ طبي حدث لها أثناء خضوعها لعملية جراحية.

وفي أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية، شاركت إيمان الحصري في تقديم حفل افتتاح طريق الكباش، الذي أقيم بالأقصر يوم 25 نوفمبر الماضي.

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