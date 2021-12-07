أسرار النجوم: اعترافات نارية: ممثلة شهيرة تعترف بممارسة العلاقة 3 مرات وبشكل حقيقي في فيلم عيون باكية ( تفاصيل صادمة )

الرياض - محمد الاطلسي - قالت الفنانة الشهيرة بأنها تعرت بالكامل خلال أدائها لدورها في الفيلم مشيرة إلى أن ضرورة العمل تطلبت ذلك وأنها ليست نادمة على مشاركتها في فيلم عيون باكية.

وتفصيلا فقد صدمت الممثلة التركية هاندا ارتشيل بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي " جمهورها على السوشيال ميديا باعترافات خطيرة.

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واعترفت أرتشيل أنها مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من ثلاث مرات مع بطل فيلم عيون باكية ( فيلم تركي).

واعتبرت الممثلة التركية والذي بلغ عدد متابعيها على انستقرام، أكثر من 2 مليون ونصف شخص، أن الرسالة التي يقدمها الفيلم أهم من كل شيء.

وهانده ارتشيل من مواليد عام 1993، في محافظة باليق أسير التركية، تخرجت من جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، بدأت حياتها الفنية عام 2014، من خلال مسلسل "الجامعة المجنونة".

أما شهرتها الحقيقية حصلت عليها من خلال تجسيدها دور "سيلين" في مسلسل "بنات الشمس" عام 2015.

يذكر أن هاندا راشيل نجمة احتلت المرتبة الأولى في تركيا وشغلت الصحافة العالمية بجمالها وشغلت أيضاً الصحافة التركية بحكاياها العاطفية خصوصاً بعد انفصالها عن حبيبها المغني التركي مراد دالكيليتش بسبب قبلة ساخنة مع الممثل كرم بورسين الذي يشاركها بطولة مسلسل انت اطرق بابي.

ويحظى مسلسل أنت اطرق بابي بمتابعة جماهيرية عالية بسبب أحداثه التي تدور في قالب رومانسي كوميدي، والأداء المميز لأبطال الشباب كرم بورسين وهاندا أرتشيل، مما يجعله يحقق نسب مشاهدة مرتفعة، حيث يحرص الجمهور على مشاهدة حلقته الجديدة فور عرضها.

المصدر - مواقع اخبارية تركية وعربية