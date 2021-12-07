علي غزلان يرقص صعيدي وهندي مع عروسه في ليلة الحنة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل الإنفلونسر علي غزلان وزوجته فرح شعبان بليلة الحنة، أمس في أحد الأماكن.

وظهر غزلان في عدد من الفيديوهات وهو يرقص مع فرح بأكثر من زي بينها الصعيدي والهندي.

كما ظهرت فرح في ليلة الحنة بأكثر من إطلالة بينها بالملابش الشعبي، والراقصة، والهندية، وغيرها.

واحتفل غزلان وفرح بعقد قرانهما منذ أيام في حفل اقتصر على أصدقائهما المقربين، وغنى لهما في عقد القران مصطفى عاطف، بينما حضر من الفنانين حمادة هلال ومحمد نجاتي وأحمد التهامي.

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