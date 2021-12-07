ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل الإنفلونسر علي غزلان وزوجته فرح شعبان بليلة الحنة، أمس في أحد الأماكن.
وظهر غزلان في عدد من الفيديوهات وهو يرقص مع فرح بأكثر من زي بينها الصعيدي والهندي.
كما ظهرت فرح في ليلة الحنة بأكثر من إطلالة بينها بالملابش الشعبي، والراقصة، والهندية، وغيرها.
واحتفل غزلان وفرح بعقد قرانهما منذ أيام في حفل اقتصر على أصدقائهما المقربين، وغنى لهما في عقد القران مصطفى عاطف، بينما حضر من الفنانين حمادة هلال ومحمد نجاتي وأحمد التهامي.
View this post on Instagram
A post shared by go2video (@go2video)
اقرأ أيضا
بحضور حمادة هلال.. أول فيديو من عقد قران علي غزلان وفرح شعبان (فيديو)
علي غزلان يحتفل بخطوبته على ملكة جمال مصر (فيديو)
ارتجاج في المخ وكسر عظام الأنف.. زوجة أبو تكشف تفاصيل حادث ابنهما في منطقة ألعاب “كايرو فيستيفال”
ضبط خمور مهربة من رسوم مليوني جنيه في ملهي ليلي لفنان كوميدي شهير بالشيخ زايد
شاهد أيضا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علي غزلان يرقص صعيدي وهندي مع عروسه في ليلة الحنة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.