أسرار النجوم: الراحل محمود ياسين ودع الحياة وهو غاضب من هذا الفنان الكبير .. لن تصدق من يكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - وفقا لما نقلته مواقع اخبارية مصرية عن مصدر مقرّب من الفنان الراحل محمود ياسين فقد كشف عن غضب الأخير من الفنان أحمد العوضي قبل وفاته بأسابيع عدة.

وقال المصدر لأحد المواقع الالكترونية إن ياسين اتفرج مقابلة العوضي مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى شاذلي" وفوجئ بإلقاء الأخير لقصيدة "الكلمة" للشاعر الراحل عبدالرحمن الشرقاوي التي أوردها في كتابه الذي تم تحويله إلي مسرحية "الحسين ثائرًا"، حيث انتابه شعور بالغضب الشديد مع نطق العوضي لإحدى الكلمات بتشكيل خاطئ، فقال في حضور ابنته رانيا ياسين: "يا ابني بتنطقها غلط مش كدة".

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وتوفي محمود ياسين في 14 أكتوبر العام الماضي بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد أودي بحياته داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.