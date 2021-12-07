أسرار النجوم: موقف محرج للغاية : انقطاع بدلة صافيناز أثناء الرقص وظهر المستور .. اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي - لأول مرة وبشكل مفاجئ وغير متوقع تعرضت الراقصة الاستعراضية صافيناز لموقف محرج أمام الجمهور، وذلك في أحدث ظهور لها من إحدى الحفلات الخاصة قبل عدة أشهر.

ومن خلال لقطات انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد أظهر الموقف المحرج.

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وبعد انتشار اللقطات، نشرت صافيناز فيديو عبر حسابها الشخصي تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، من خلال خاصية الاستوري، وظهرت خلاله وهي تؤدي رقصة في إحدى الحفلات بشرم الشيخ، وكانت ترتدي جامبسوت.

وأثناء رقصها، كانت تحرك النص الأعلى من جسدها بعفوية، مما كشف عن منطقة الصدر، وانقطعت بدلة الرقص عنها، وتداركت صافيناز الموقف سريعًا ومسكت بالبدلة من أعلى وقامت بظبطها وأكملت رقص.