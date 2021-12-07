أسرار النجوم: بعد اختفائها 8 سنوات .. نجمة مسلسل «الحاج متولي» تكشف عن تعرضها للضرب ودخولها مستشفى الأمراض العقلية .. تفاصيل صادمة

الرياض - محمد الاطلسي - حلت الفنانة أمل إبراهيم، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس، ببرنامجها "صاحبة السعادة".

وغابت الفنانة الكبيرة منذ نحو 8 سنوات عن الأعمال الفنية، وكشفت خلال لقائها أنها سعيدة باستضافتها في البرنامج، كما تحدثت عن رحلتها مع عالم الفن.

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اليكم أبرز المعلومات عن الفنانة أمل إبراهيم:

_ من مواليد 12 يناير 1945.

_ كانت تعمل بالشئون الإدارية بالتليفزيون المصري ودخلت التمثيل بالصدفة.

_ من أبرز أعمالها في السينما: "بطل من ورق، كراكون في الشارع، سلام ياصاحبي، موعد على العشاء، الكيت كات، فتاة من اسرائيل، فيلم هندي"

_ في التليفزيون قدمت: "البخيل وأنا، يوميات ونيس، دموع في عيون وقحة، أولاد آدم، ضمير أبلة حكمت، عائلة الحاج متولي، ريا وسكينة"، وغيرها من الأعمال.

_ قدمت للمسرح أعمال ناجحة أبرزها: "لعبة الست، سكة السلامة، عيال تجنن، الورثة".

_ ارتدت الحجاب منذ سنوات، ورفضت العديد من الأدوار التي تتناسب مع الحجاب

_ قالت إن نجلها محمد فرغل يعمل مضيف جوي ويقوم كل عام بدعوتها لتأدية مناسك الحج والعمرة.

_ كان آخر أعمالها الفنية فيلم "البرنسيسة" الذي عرض عام 2013، وهو من بطولة الفنانة علا غانم.

_ صرحت أنها دخلت مستشفى الأمراض العقلية لتأدية دور في فيلم "أيام الغضب" وهناك قام أحد المرضى بالتعدي بالضرب عليها.

_ عن خسارة وزنها قالت إنها تعرضت لريجيم خاطئ، وكانت تصوم طوال العام وهذا ما أثر على وزنها.

_ ظهرت العام الماضي في احتفالية 50 سنة فن، بعدما كرمها النجم محمد صبحي ضمن النجوم الذين أثروا في مسيرته الفنية.

المصدر: مصراوي