بعد شائعات انفصالهما.. زوجة معتصم النهار تحتفل بعيد ميلاده في أحد مطاعم دبي (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت لين برنجكجي، زوجة الفنان السوري معتصم النهار، المتابعين باللحظات السعيدة التي كانت تمضيها مع زوجها، حيث احتفلت بعيد ميلاده الـ 37 خلال تواجدهما في أحد المطاعم بدبي.

وظهرت لين وزوجها في غاية السعادة وهما يلتقطان الصورة التذكارية إلى جانب قطعة من الكيك التي وُضع عليها شمعة واحدة احتفاء بالمناسبة، اذ علقت لين على الصورة بالقول: ”عيد ميلاد سعيد حبيبي“.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة، متمنين العمر المديد ودوام الصحة والتألق لـ معتصم النهار ، آملين أن يكون النجاح حليفه في مختلف الأعمال التي سيقدمها مستقبلا.

وأبدى متابعون آخرون سعادتهم برؤية هذا الثنائي سويا بخاصة بعد أن واجها مؤخرا وابلا من الشائعات التي تحدثت عن انفصالهما، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن زعم البعض قيام لين بحذف كافة صورها مع زوجها من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أشاد متابعون بالمحبة التي تجمع بين الفنان معتصم النهار وزوجته وحرصهما على مشاركة اللحظات الجميلة مع متابعيهما الذين لطالما عبروا عن محبتهم واعجايهم بطفلتهما الصغيرة ساندرا التي اكتسبت شعبية كبيرة من خلال الفيديوهات التي ينشرانها لها.

في غضون ذلك؛ كانت لين برنجكجي قد أشارت في حديث صحفي، إلى أنه ليس من السهل أن تمتلك المرأة عملها الخاص، وتهتم بابنتها ومنزلها وأن تكون في الوقت نفسه زوجة فنان، مؤكدة أنها تسعى دائمًا للمحافظة على طاقتها الإيجابية.

وعن الغيرة والشائعات التي تلاحقهما بين الفترة والأخرى، أكدت برنجكجي أنّها لا تعتبر نفسها “غيورة”، لافتةً إلى أنّ لديها ثقة بنفسها وبمعتصم، كما عبرت عن استغرابها واستيائها من الشائعات التي تلاحقها ومعتصم بين الفترة والأخرى عن الانفصال.

على صعيد آخر، كان الممثل معتصم النهار قد حصد جائزة أفضل ممثل عربي عن فئة الدراما لعام 2021، ضمن مهرجان ”الأفضل middle east“، إضافة إلى حصوله على جائزة الموريكس دور عن الفئة نفسها لعام 2021.

وقدم معتصم النهار الشكر لزوجته وعائلته بالإضافة الى جمهوره على دعمهم المتواصل له.

وعلى الصعيد الدرامي؛ يشارك معتصم بمسلسل (إيكو) الذي سيجمعه بالفنانة قمر خلف ونادين خوري وغيرهم ومن إخراج محمد عبد العزيز، حيث يعود معتصم من خلال هذا العمل إلى الدراما السورية بعد غياب.

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