عن علاقة أخ بشقيقه من ذوى الاحتياجات الخاصة.. أحمد عز يخوض تجربة الأفلام القصيرة بفيلم “أخويا”

ابو ظبي - احمد الجزار - أوشك الفنان أحمد عز، على الانتهاء من تصوير أول فيلم قصير له بعنوان “أخويا”، مع المخرجة ساندرا نشأت التي تعود بعد غياب سنوات.

الفيلم تدور أحداثه حول علاقة أخ بشقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار إنساني، مضيفًا أنَّ ساندرا نشأت أوشكت على الانتهاء من تصوير الفيلم، إذ يتبقى له يومين للانتهاء من تصويره بالكامل.

ويشارك في بطولة فيلم «أخويا» صلاح عبد الله، بسنت شوقي وهو من إنتاج هديل صالح كامل، وإخراج ساندرا نشأت.

وفي سياق مختلف، ينتظر أحمد عز عرض فيلمه الجديد «الجريمة» خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الذي يعود من خلاله للتعاون مع المخرج شريف عرفة بعد نجاحهما معا في فيلم «الممر» قبل عامين، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في السينمات وشاشات التليفزيون.

ويغلب على أحداث فيلم «الجريمة» طابع الدراما النفسية الممزوجة بعنصري الأكشن والتشويق، حيث طرح التريلر الدعائي الأول له، قبل أيام، ولاقي تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك في بطولة فيلم «الجريمة» منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ميرنا نور الدين وكوكبة من النجوم.

يذكر أنَّ آخر أفلام أحمد عز كان فيلم «العارف» الذي تخطت إيراداته حاجز الـ63 مليون جنيه مصري، حيث يعرض الفيلم حاليا عبر إحدى المنصات الرقمية، ويشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، محمود حميدة، أحمد خالد صالح، كارمن بصيبص، ركين سعد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.

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