“مناخيره متدشدشة و40 ساعة بيرجع دم”.. أبو يتوعد المسؤولين عن إصابة نجله في منطقة ألعاب “كايرو فيستيفال”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان أبو، تطورات الحالة الصحية لنجله؛ بعد إصابته بكسر في الأنف وارتجاج في المخ، بسبب سقوطه من إحدى اللعبات في منطقة ألعاب “كايرو فيستيال سيتي”.

وقال أبو في تصريح صحفية: ابني يعاني من ارتجاع في الدم، كما يعاني من صعوبة في التنفس، ومن المفترض أن يجري عمليات جراحية خلال الساعات المقبلة.

واختتم أبو حديثه: لن أترك حق أبني وسأتخذ الإجراءات القانونية اللأزمة اتجاه المكان.

ارتجاج في المخ و40 ساعة بيرجع دم

كشفت نهال لهيطة، زوجة الفنان “أبو”، تفاصيل إصابة نجلها بكسر في الأنف وارتجاج في المخ بسبب لعبة في ملاهي.

وقالت “لهيطة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”،: “ابني كان بيعلب في منطقة مخصصة للألعاب”، متابعة: “المفروض فيه مدربين بيوجهوا الأطفال للعب والمفروض فيه دكتور في المكان”.

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وأضافت: “المدرب طلع ابني وقفه في أعلى مكان، ووجهه يقف بظهره”، مردفة: “الولد وقف وقفز بظهره، وأما نزل اتصدم، المفروض أن مناخيره اتكسرت، لكن لما أخذناه المستشفى؛ طلعت اتدشدشت، ومفيش مناخير دلوقتى”.

وأوضحت: “المفروض إن المكان فيه دكتور، بس مكنش فيه، بس هما استعانوا بدكتور من خارج المكان، وأما الدكتور وصل؛ قال إن مناخيرة اتكسرت، واستعدل حاجه في مناخيره بدون إذني”.

وتابعت: “أما نقلناه للمستشفى طلع عنده ارتجاج في المخ، وفضل 40 ساعة يرجع دم.. وطلعت المناخير متدشدشة”، موضحة: “مش بيعرف يتنفس من مناخيره، وهنعمل له عملية تجميل”.

وأكملت نهال لهيطة، زوجة الفنان أبو،: “الواقعة كانت من الممكن تتسبب له في كسر بالرقبة”.

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