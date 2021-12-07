شاهد.. ماجد المصري و زوجته يخطفان الانظار بمهرجان البحر الأحمر

شارك الفنان ماجد المصري، متابعيه صور جديدة له في أحدث ظهور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. وظهر ماجد المصري في الصور مع زوجته، خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

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