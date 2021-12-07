رايقة لـ عمرو دياب تتخطى حاجز الـ 20 مليون مشاهدة

تمكنت أغنية رايقة للفنان عمرو دياب من تحقيق ما يزيد من 20 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب الشهر الماضى .
أغنية "رايقة" للفنان عمرو دياب من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.
وكان قد أحيا المطرب عمرو دياب حفلًا كبيرًا يوم الأحد في كورنيش مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وتفاعل الجمهور مع اغاني "دياب" الشهير حيث قدم الليله، اجمل عيون، وياه وغيرها من أعماله التي يحبها الجمهور.
الحفل ضمن برنامج "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا" والذي يشهد عددا من الفعاليات المهمة المتعلقة بسباق السيارات العالمي.
ومن ناحية أعلن الفنان عمرو دياب عن طرح قرب طرح أغنيته الجديدة " لو بتحب" ، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن محمد يحيى ، وتوزيع عادل حقي .
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