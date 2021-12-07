رعب مبنى على قصص حقيقة فى مسلسل الزيارة لـ دينا الشربيني

طرحت منصة شاهد vip أولى حلقات مسلسل الزيارة ، والذى من المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربينى .

العمل يجمع دينا الشربينى، بكل من: تقلا شمعون، كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين.

فكرة العمل مبنية على مقابلات مع أشخاص حقيقيين عاشوا تجربة الرعب على امتداد ثلاثين عاماً، وكتبت أحداثها في 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد .

ترصد الأحداث حكاية إنصاف التي تصل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981، في زيارة غير متوقعة لأحد المنازل، والهدف من هذه الزيارة هو إزالة لعنة عائلة حداد والتخلّص من الشر المسيطر عليهم. ومنذ لحظة وصولها تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت مرعبة، لتكتشف إنصاف لاحقاً أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها.

ومن ناحية أخرى، تواصل الفنانة دينا الشربيني، تصوير أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “آخر دور”.

وانتهت دينا الشربيني، من تصوير عدد من المشاهد في منطقة المعادي، والشيخ زايد، وبعض الأماكن المتفرقة في شوارع القاهرة.

مسلسل “آخر دور” بطولة دينا الشربيني، بجانب كل من ثراء جبيل، وميمي جمال، وعدد أخر من الممثلين، ومن إخراج حسين المنباوي.

ومن ناحية أخرى ، تبدأ دينا الشربينى تصوير دورها ضمن أحداث المسلسل الرمضانى مشوار لحد هناك ، والذى تتعاون فيه مع المخرج محمد ياسين ويشارك فى بطولته محمد رمضان .

وكانت الفنانة دينا الشربينى قد تعاونت مع المخرج الكبير محمد ياسين فى عدد من الأعمال ومنها موجة حارة والذى قام ببطولته عدد كبير من الفنانين على راسهم معالى زايد واياد نصار ورانيا يوسف ودرة ، كما تعاونت معه فى مسلسل “ أفراح القبة ” ، والذى قامت ببطولته الفنانة منى زكى .