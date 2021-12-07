أسرار النجوم: اتفرج كيف اصبحت الإعلامية حليمة بولند بعد عمليات تجميل جديدة ومذهلة نسخة من هذه الفنانة الشهيرة | اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند فيديو جديد لها بعد فترة من الغياب استعرضت فيه اطلالتها لكن جمهورها لم يكن تركيزه على اطلالتها بقدر تركيزه على تغير ملامحها بشكل كبير.

وتناول عدد من المتابعين ظهور حليمة بشكل ساخر حيث شبهها الكثير بأنها باتت نسخة من الفنانة المغربية دنيا بطمة والتي تغيرت هي الأخرى بشكل كبير بعد عمليات تجميل أجرتها المغربية رغم إنكارها لذلك.

75194535

اقرأ أيضاً : اعترافات نارية: ممثلة شهيرة تعترف بممارسة العلاقة 3 مرات وبشكل حقيقي في فيلم عيون باكية ( تفاصيل صادمة )

هذا التغيير لم يكن الأول لحليمة بولند، وإنما قد سبقه تغييرات عديدة وفي كل مرة كانت حليمة تصدم الجمهور بأنها أصبحت تشبه فنانة أخرى.

وكانت حليمة قد نشرت صورة لها على إنستغرام قبل فترة وهي في حفلة تقديم عروسين وارتدت حليمة فستان عرس لكن جمهورها لم يعير فستانها اهتمام قدر تركيزهم على تغير شكلها وشبهوها بمجموعة من النجمات من بينهم الفنانة اللبنانية مي الحريري.

وبعد نشر حليمة بولند لمقطع الفيديو الذي أظهرها بملامح متغيرة مجدداً اعتبر البعض أنها تحولت إلى نسخة من كثير من النجمات، إلا أن ما لفت الانتباه هو تعليق لأحد المتابعين بأن الإعلامية الكويتية صارت نسخة من دنيا بطمة، حيث كتب معلقاً: "هذه بعد نفخة وجها صارت مثل دنيا بطمة ".

حلمية بولند اعتبرت أن جمالها كان نعمة ونقمة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنه كان جواز المرور في بداية دخولها إلى الوسط الإعلامي وساعدها في كثير من الأمور إلا أنه كان نقمة في الوقت ذاته.

الجدير ذكره أن عمليات التجميل الكثيرة التي تخضع لها الإعلامية حليمة بولند لم تغير فقط في شكلها، وإنما سبق وهددت حياتها، حيث كانت قد كشفت عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، تفاصيل نجاتها من الموت بعد تعرضها لجرعة مخدر زائد أثناء اجرائها لإحدى عمليات التجميل .