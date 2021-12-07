أسامة منير يطرح أغنية ” أنا كنت فى غيبة ”

طرح الفنان والإعلامى أسامة منير عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغنيته الجديدة “ أنا كنت فى غيبة ” .

أغنية انا كنت فى غيبة من كلمات وألحان أسامة منير وتوزيع روماني أمين.

يذكر أن آخر أعمال أسامة منير أغنية “فرحنى بيك” كلمات باسم صلاح، وألحان مصطفى شوقى، وتوزيع محمد زقزوق.

طرح أسامة منير، مؤخرا، أحدث أغانيه التي تحمل اسم “بنحسس ع الكلام”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية بنحسس ع الكلام من كلمات وألحان أسامة منير، توزيع علي شرف، هندسة صوت روماني أمين، ميكس وماستر محمد صقر، وتم تسجيل الأغنية ستوديو ايست وست هوليوود بأمريكا.

ويذكر أن أسامة منير طرح منذ فترة أغنية "أنا " والذى حققت نجاح كبير وهيا من إخراج احمد سليم .

أغنية أنا

الأغنية من توزيع رومانى امين وچون استيفان وإنتاج اكسبريس ميديا واخراج احمد سليم وسيتم عرضها قريبا وقرر أسامة تصوير الأغنية لتميزها ولرغبته في العودة بقوة للساحة الغنائية خاصة أن كلمات الأغنية مختلفة عن الأغاني المنتشرة في الفترة الحالية وكذلك التصوير سيكون مختلف ومميز.