أول تعليق من نيللي كريم عن أنباء حملها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نفت الفنانة نيللي كريم الأنباء المنتشرة حول حملها من زوجها لاعب الإسكواش المعتزل هشام عاشور.

وخلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، قالت نيللي كريم “معرفش اشاعات الحمل سببها إيه يمكن علشان أنا تخنت شوية”، مضيفة “خلي الإشاعات تطلع دي آخر همي”.

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ولفتت نيللي كريم وزوجها هشام عاشور الأنظار إليهما لدى حضورهما افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي انطلق مساء أمس الأحد.

على جانب آخر، تنتظر نيللي كريم عرض مسلسلها الجديد “الجسر” والذي تقرر عرضه نهاية شهر ديسمبر المقبل عبر منصة Netflix.

مسلسل “الجسر” بطولة نيللى كريم وعمرو سعد تدور أحداثه فى 6 حلقات فقط، تقدم نيللى فيه دور زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

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