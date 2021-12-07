غياب غادة عادل وانهيار ابنته.. لقطات من جنازة شقيق المخرج مجدي الهواري (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان جمال الهواري، شقيق المخرج مجدي الهواري، والتي أقيمت في مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر.

وشهدت الجنازة العديد من اللقطات أبرزها..

انهيار ابنة الراحل لحظة توديعها جثمان والدها، حيث دخلت في حالة بكاء شديدة، وظلت تردد هتوحشني يا روح قلبي.

– غياب عادل عادل طليقة المخرج مجدي الهواري الجنازة

– حرص مجدي الهواري على حمل النعش قبل وبعد الصلاة ولم يتمالك نفسه من البكاء خلال موساة الأخرين له.

– لم يشارك أيا من نجوم الفن في جنازة شقيق الراحل.

وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفسية، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء المقربين من المخرج مجدي الهواري، والذين حرصوا على مساندته.

وأعلن المخرج مجدي الهواري أمس الإثنين وفاة شقيقه دون الكشف سبب الوفاة، حيث كتب عبرى حسابه الشخصي بفيس بوك: هكتب كتير فيك يا غالي يا ابن الغاليين بس بعد ناخد عزاك، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخويا جمال الهواري، الأخ والصديق والأب والحبيب، كسرت قلبي يا جمال بكاء وحزن كتير.

ويقام عزاء جمال الهواري اليوم الثلاثاء في مسجد المشير بدايةً الساعة السادسة مساءً، وطالب مجدي الهواري الجمهور بالدعاء لشقيقه بالرحمة والمغفرة، قائلا: دعواتكم لأخويا اللي مربيني بالرحمة والمغفرة وأسألكم له الفاتحة.

من ناحية أخرى، تعد مسرحية «يا ما في الجراب يا حاوي»، آخر أعمال المخرج مجدي الهواري، بطولة يحيى الفخراني، وتم عرضها في شهر أغسطس الماضي، وشهد العرض حضور كامل العدد، ونال إعجاب عدد كبير من الجمهور.

«ياما في الجراب يا حاوي» من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، وإخراج مجدي الهواري ويشارك في البطولة أيضًا إياد نصار محمد الشرنوبي، شريف الدسوقي.

يذكر أن مجدى الهوارى، يشارك فى موسم رمضان المقبل بمسلسل مصطفى شعبان وذلك بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدم آخر أعماله مسلسل “الشارع اللى ورانا” وهو بطولة درة، فاروق الفيشاوى، لبلبة، نسرين أمين، نهى عابدين، إنجى ابو زيد، هند عبد الحليم، أحمد حاتم، شيرين، أحمد عزمى، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ، ودارت أحداثه حول الهلاوس والتخاريف بين الحياة والموت.

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