إعلامية كويتية تهاجم حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين: “ياريت تعتزل لأنك فاشل فنيًا وإنسانيًا”

ابو ظبي - احمد الجزار - تضامنت الإعلامية الكويتية مي العيدان مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، كما شنت هجومًا على الأخير ووصفته بـ“الفاشل“.

ونشرت العيدان مقطع فيديو للفنانة شيرين وهي تؤدي أغنية ”تاج راسك“ على المسرح في حفلة أقامتها في شهر سبتمبر الماضي، حيث انفعلت كثيرًا وتحديدًا في المقطع الذي تقول فيه: ”أنا مش جارية ولا عبدة، أنا ستك وتاج راسك“.

وعلقت الإعلامية الكويتية على الفيديو: ”عظمه على عظمه ياشيرين.. كسري كسري ولايهمك ووداعا بلا رجعة حسام اللي مش حبيب خالص ومش عايزين نشوفك ثاني ويا ريت تعتزل لأنك فاشل فنيا وإنسانيا“.

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وأيد العديد من المتابعين والمشاهير رسالة مي العيدان، كان من بينهم خبيرة التجميل أسماء البريك، وكذلك الفنانة العُمانية فخرية خميس، حيث كتبت: “ الله الله الله الله يسعد قلبك شيرين وقلبك يالغالية مي“.

كما كتبت إحدى المتابعات: ”مع الأسف على هيج ناس يعني أنا مجرد ما يضحك بوجهي شخص راح أعطي كلشي بحياتي وانت عطتك كل حب واحترام وحياتها وبعدين شنو سويت لها وايد نشوف بأيامنا مثل امثاله وايد“.

في المقابل، أكد معلقون آخرون أن شيرين عبدالوهاب ستطوي هذه الصفحة في القريب العاجل، وستعود لنشاطها الفني من جديد، مشيرين إلى أنه ليس مفاجئًا أيضًا الإعلان عن ارتباطها بشخص جديد.

واستشهد أحد المتابعين بالفنانة السورية أصالة نصري التي أكدت أنها لن ترتبط مجددًا بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان، لكنها تزوجت الشاعر العراقي فائق حسن. فكتبت: ”قالت أصالة قبلها كرهت الرجال ثم تزوجت وخذت الثالث سبحان الله ما يتوبون“.

وكانت شيرين قد وضعت حدًا للتسريبات والتحليلات، التي انتشرت مؤخرًا حول نبأ انفصالها عن الفنان حسام حبيب، وأكدت الجمعة الماضية وقوع الطلاق رسميًا.

ونشرت شيرين بيانا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية، وحرصت الفنانة على التأكيد أن ”الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق“، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام له.

وطلبت شيرين من وسائل الإعلام ”احترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها…“.

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