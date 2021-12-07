القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي
انطلق مؤتمر اختيار محافظة القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، منذ قليل، المقام في دار الأوبرا المصرية بحضور سالم بن محمد مالك مدير عام منظمة الايسيكو «منظمة العالم الإسلامي للثقافة».
وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم في كلمتها خلال المؤتمر: «مرحبا بكم في القاهرة عاصمة المحبة والسلام، إنَّ اختيار القاهرة يأتي لكونها واحدة من أقدم العواصم العربية، ولديها تنوع ثقافي وفني يعبر عن كافة الحضارات والتاريخ ومسجلة على التراث العالمي منذ سبعينات القرن الماضي».
وأضافت عبدالدايم: « كان من المقرر أن تكون القاهرة عاصمة لعام 2020 للعالم الإسلامي ولكن تأجل بسبب جائحة كورونا»، مشيرة إلى أنَّ اختيار القاهرة كعاصمة للعالم الإسلامي سيشهد أكثر من 50 فعالية فنية وثقافية مختلفة.
واستكملت حديثها: «أن الفاعليات التي سيشهدها اختيار القاهرة عاصمة للعالم الإسلامي، تبلغ 50 فاعلية، منها أسبوع الفيلم لدول العالم الاسلامي».
وأكّدت وزيرة الثقافة أن العام سيشهد إصدار العديد من الإصدارات منها إعادة إصدار كتاب القاهرة في 1000 عام الذي صدر عام 1969.
وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، افتتحت منذ أيام، معرض الفن التشكيلي للفنان أشرف أبوالمجد، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك مع إطلاق فعاليات القافلة الثقافية التي تضم العديد من ورش الحرف البيئية للسيدات لتكون بمثابة نواة لمشروع صغير لرفع المعاناة عن المرأة.
فتح باب الاشتراك بمشروع «ابدأ حلمك»
وتمضنت تلك الورش على صناعات المشغولات اليدوية من الخرز وصناعة الحلي، والخوص، والجلود، فضلا عن الإعلان عن فتح باب الاشتراك بشكل استثنائي لمشروع «ابدأ حلمك»، لأهالي المنطقة
(الوطن المصرية)
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